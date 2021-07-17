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В Японии коронавирусом заразились 16 человек, связанных с проведением Олимпиады

Рустам Абдуллин
Сегодня в 8:43

По меньшей мере 16 человек, связанных с организацией летних Олимпийских игр в Токио, заразились COVID-19. Имена заболевших не разглашают из соображений конфиденциальности.

17 июля оргкомитет Олимпиады сообщил о первых 15 случаях коронавируса из числа сотрудников, занимающихся организацией — они сдали положительные тесты на ковид. Об этом передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo. Ранее болезнь выявили у спортсменов из Израиля, Уганды и Сербии, а также у вспомогательного персонала сборных России и Нигерии.

Позднее оргкомитет рассказал о первом инфицированном среди проживающих в Олимпийской деревне в Токио. ТАСС со ссылкой на телеканал NHK сообщил, что вирусом заразился член иностранной сборной, не спортсмен. Был ли он вакцинирован, генсекретарь комитета Тосиро Муто не уточнил.

Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа. С 12 июля по 22 августа власти страны ввели режим ЧС в связи с распространением коронавируса. По данным майского опроса, более 80% японцев против проведения Игр: половина настаивает на переносе мероприятия, вторая — на отмене.

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