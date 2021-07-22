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В Токио уволили режиссера открытия Олимпиады из‑за шутки про холокост

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:25

Режиссера шоу-программы открытия Олимпийских игр Кентаро Кобаяси уволили за день до мероприятия. Причиной стала шутка про холокост, которую он произнес в 1998 году, сообщает Би-би-си.

Недавно в интернете начал распространяться скетч, в котором Кобаяси выступает в комедийном дуэте. В нем он повернулся к своему коллеге и предложил «поиграть в холокост» нарезанными бумажными куклами «теми самыми, из того времени».

Директор по глобальным социальным действиям Центра Симона Визенталя Авраам Купер сказал, что каким бы творческим не был человек, он не имеет права насмехаться над жертвами нацистского геноцида.

После своего увольнения Кобаяси выступил с заявлением. По его словам, шутки не должны заставлять людей чувствовать себя неловко. «Я понимаю, что в тот момент мой выбор выражений был довольно глупым, и я сожалею об этом», — сказал он.

Ранее японский автор музыки к церемонии открытия Олимпийских игр Кэйго Оямада покинул свой пост из‑за скандала. В интервью Rockin’On Japan 1994 года он рассказал, что в школьные годы издевался над сверстниками с ограниченными возможностями. В СМИ появились цитаты из той беседы, что вызвало негативную реакцию со стороны общества.

12 февраля в отставку подал также и глава оргкомитета Игр на фоне обвинений в сексизме. На одном из заседаний оргкомитета он заявил, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах ведет к тому, что собрания длятся дольше. По его мнению, это происходит из‑за того, что все они подолгу выступают и считают необходимым высказаться.

В социальны сетях слова Мори посчитали сексистскими и призвали его уйти в отставку. Позже он извинился, сказав, что его высказывание о женщинах было «неуместным» и «противоречащим духу олимпизма».

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