Глава оргкомитета Олимпиады в Токио ушел в отставку после обвинений в сексизме

Глава организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, экс-премьер Японии Есиро Мори, подал в отставку, сообщает Kyodo News. Он принял такое решение на фоне скандала, вызванного его унизительными высказываниями в отношении женщин.

3 февраля на встрече оргкомитета Мори заявил, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах приводит к тому, что заседания длятся гораздо дольше. Все потому, что, по мнению политика, они подолгу выступают и каждая из них считает необходимым высказаться.

Многие интернет-пользователи посчитали слова Мори сексистскими и призвали его уйти в отставку. На высказывание главы оргкомитета также обратили внимание официальные спортивные организации, такие как МОК.

По сообщениям японских СМИ, организаторы Олимпиады получили более 5,5 тыс. жалоб из‑за высказываний Мори, а более 400 волонтеров отказались участвовать в Олимпиаде. В знак протеста против слов политика женщины-парламентарии в Японии пришли на работу в белой одежде.

Мори извинился, сказав, что его высказывание о женщинах было «неуместным» и «противоречащим духу олимпизма». Он добавил, что должен продолжить исполнение своих обязанностей в оргкомитете, но если его отставки потребуют в организации, то может уйти.