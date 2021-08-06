МОК лишил аккредитации двух белорусских тренеров после случая с бегуньей Тимановской

Международный олимпийский комитет лишил аккредитации главного тренера сборной Беларуси по легкой атлетике Юрия Моисевича и тренера Артура Шумака, причастных к попытке насильно вывезти легкоатлетку Кристину Тимановскую на родину. Об этом организация сообщила в твиттере.

Специально созванная после случая с бегуньей Тимановской дисциплинарная комиссия МОК решила, что поведение Моисевича и Шумака не отвечают «интересам благополучия спортсменов Национального олимпийского комитета Беларуси».

Их попросили немедленно покинуть Олимпийскую деревню, что они и сделали. Наказанным пообещали «предоставить возможность быть услышанными».

1 августа тренерский штаб олимпийской сборной Беларуси попытался вывезти легкоатлетку Кристину Тимановскую на родину против ее воли. В аэропорту девушка обратилась за помощью к японским полицейским и записала видеобращение для МОК. Она осталась в Токио, потому что опасается уголовного преследования в Беларуси.

По словам Тимановской, ее сняли с Олимпиады после критики руководства белорусской команды. Спортсменку без ее ведома поставили на дистанцию, в которой она никогда не участвовала, чтобы заменить другую бегунью. После обвинений в некомпетентности белорусских спортивных чиновников на нее начали оказывать давление.

Готовность предоставить политическое убежище выразили сразу несколько европейских стран. Тимановская выбрала Польшу.