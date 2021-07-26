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Российские олимпийцы завоевали три золота за час. Россия вышла на четвертое место в медальном зачете

Семён Гудошников
Сегодня в 17:04

Чуть более чем за час российские спортсмены завоевали три золотых медали на Олимпийских играх в Токио. Сперва победу над соотечественницей одержала саблистка София Позднякова. Ее соперница, россиянка Софья Великая, взяла серебро. На третьем месте француженка Манон Брюне.

Затем пришла новость о золоте российских гимнастов. Сборная в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна и Никиты Нагорного победила в командном многоборье. Это первая победа россиян в командном турнире с 1996 года. Второе место заняли японцы, третье — китайцы.

Еще одно золото России принес тхэквондист Максим Храмцов. В финальной схватке в весовой категории до 80 килограмм он победил иорданца Салеха аль-Шарабати. Для российских тхэквондистов это третья медаль Олимпиады. Ранее Михаил Артамонов завоевал бронзу в весовой категории до 58 килограмм, а Татьяна Минина — серебро в весе до 57 килограмм.

Новые медали увеличили копилку российской до 12 наград, четыре из которых золотые. Это позволила России подняться на четвертое место в медальном зачете, обойдя Великобританию, Южную Корею и Австралию. Впереди только США и Япония (по семь золотых медалей), а также Китай (шесть).

Олимпийские игры продлятся в японской столице с 23 июля по 8 августа. Из‑за пандемии соревнования проходят при пустых трибунах. Российская команда выступает под нейтральным флагом из‑за нарушения антидопинговых правил, а вместо гимна страны звучит фрагмент из концерта Чайковского.

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