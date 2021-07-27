Евгений Рылов принес России первое золото Олимпиады в плавании за 25 лет

Российский пловец Евгений Рылов завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине на Олимпийских играх в Токио. Он установил новый европейский рекорд с результатом 51,98 секунды.

Российским спортсменам впервые с 1996 года удалось выиграть золотую олимпийскую медаль в плавании. Тогда на Олимпиаде в Атланте по две высшие награды получили Александр Попов (50 и 100 метров вольным стилем) и Денис Панкратов (100 и 200 метров баттерфляем).

Кроме того, Рылов стал первым олимпийским чемпионом из России в стометровке на спине. Впервые медали в этой дисциплине были разыграны в 1908 году.