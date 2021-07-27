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Евгений Рылов принес России первое золото Олимпиады в плавании за 25 лет

Валерия Корниенко
Сегодня в 9:59

Российский пловец Евгений Рылов завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине на Олимпийских играх в Токио. Он установил новый европейский рекорд с результатом 51,98 секунды.

Россиянин Климент Колесников уступил Рылову 0,02 секунды и получил серебряную медаль. Третьим финишировал американец Райан Мерфи (+0,21).

Российским спортсменам впервые с 1996 года удалось выиграть золотую олимпийскую медаль в плавании. Тогда на Олимпиаде в Атланте по две высшие награды получили Александр Попов (50 и 100 метров вольным стилем) и Денис Панкратов (100 и 200 метров баттерфляем).

Кроме того, Рылов стал первым олимпийским чемпионом из России в стометровке на спине. Впервые медали в этой дисциплине были разыграны в 1908 году.

На данный момент в активе российских спортсменов пять золотых, семь серебряных и четыре бронзовые медали. В общем медальном зачете Олимпийских игр сборная идет на четвертом месте, уступая Японии, США и Китаю.

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