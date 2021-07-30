перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Сервис для знакомств Badoo добавил для пользователей бейджи о прохождении вакцинации 13:30
«Амедиатека» получила права на показ контента HBO Max, включая сериалы «Сплетница» и «Поколение» 12:59
Платежная система Samsung Pay оказалась под угрозой запрета в России из‑за патентного спора 12:52
Пловец Евгений Рылов побил олимпийский рекорд и получил второе золото в Токио 12:35
Ashkan Forouzani/Unsplash За последние сутки в России выявили 23 564 случая коронавируса
За последние сутки в России выявили 23 564 случая коронавируса 11:58
Организаторы VK Fest объявили о переносе фестиваля на следующий год 11:45
Soft Cell раскрыли детали своего будущего альбома «*Happiness Not Included» 10:58
С 2 августа в Петербурге возобновят работу фуд-корты и аттракционы 10:55
Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах 10:05
Павел Дуров раскритиковал крупнейшие соцсети за блокировку фейков о коронавирусе 10:03
Universal Pictures UK/YouTube Роскошная Леди Гага и теории заговора в первом трейлере «Дома Гуччи»
Роскошная Леди Гага и теории заговора в первом трейлере «Дома Гуччи» 9:01
Джейми Ли Кертис рассказала, что ее 25-летний сын совершил трансгендерный переход 3:38
Антон Моисеенко снял для «Хадн дадн» клип на песню «Храмомама». Он снят в ч/б и раскрашен нейросетью 2:37
Электромобили Tesla начали поддерживать русский язык 1:46
На Большом адронном коллайдере открыли новую форму материи 0:50
Гастромаркет «Балчуг» сменил название на «Балчук» из‑за запрета на использование прежнего имени Вчера в 23:30
Pop Smoke/YouTube Дуа Липа устроила королевский бал в посмертном клипе Pop Smoke
Дуа Липа устроила королевский бал в посмертном клипе Pop Smoke Вчера в 23:05
Скарлетт Йоханссон подаст в суд на Disney из‑за одновременного релиза «Черной Вдовы» в сети и в кино Вчера в 22:33
Главный редактор «Проекта» и его заместитель покинули Россию Вчера в 22:31
Звезда «Побега» Вентворт Миллер рассказал, что у него диагностировали аутизм Вчера в 21:35
Отключить рекламу

Пловец Евгений Рылов побил олимпийский рекорд и получил второе золото в Токио

Виктория Шанина
Сегодня в 12:35

Российский пловец Евгений Рылов завоевал вторую золотую медаль на Олимпиаде в Токио из двух возможных. Спортсмен победил в финальном заплыве на дистанции 200 метров на спине, пишет ТАСС.

Рылов преодолел дистанцию за 1 минуту 53,27 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Второе место получил американец Райан Мерфи (+0,88), третье — британец Люк Гринбанк (+1,45).

Таким образом Евгений Рылов стал двукратным олимпийским чемпионом. 27 июля пловец победил в заплыве на 100 метров на спине и принес России первое золото Олимпиады в плавании за 25 лет. Он установил новый европейский рекорд с результатом 51,98 секунды.

В общем медальном зачете Россия занимает четвертую строчку. В первой тройке — Китай, Япония и США. На момент победы Вылова у российской команды было 30 медалей: девять золотых, 12 серебряных и девять бронзовых.

Десятую золотую медаль команде принесла Виталина Башкирова. Спортсменка победила на соревнованиях по стрельбе из пистолета с 25 метров и стала двукратной олимпийской чемпионкой. Ранее в Токио она взяла первое место по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Подробности по теме
Олимпийскому чемпиону Евгению Рылову не дали выйти на награждение в маске с котиком
Олимпийскому чемпиону Евгению Рылову не дали выйти на награждение в маске с котиком
События недели на afisha.ru
приключение
Круиз по джунглям
Эмили Блант скитается по джунглям в поисках волшебного дерева
триллер
Время
Новый шьямалановский триллер не без фирменных трюков
хип-хоп
«Summer Sound»: «Кровосток»
Интеллигентный русский гангста-рэп
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
боевик
Красотка на взводе
Кейт Бекинсейл не справляется с гневом и разыскивает убийцу возлюбленного
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ИТАР-ТАСС
Люди
Евгений Рылов
Райан Мерфи
Люк Гринбанк
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить