Пловец Евгений Рылов побил олимпийский рекорд и получил второе золото в Токио

Российский пловец Евгений Рылов завоевал вторую золотую медаль на Олимпиаде в Токио из двух возможных. Спортсмен победил в финальном заплыве на дистанции 200 метров на спине, пишет ТАСС .

Таким образом Евгений Рылов стал двукратным олимпийским чемпионом. 27 июля пловец победил в заплыве на 100 метров на спине и принес России первое золото Олимпиады в плавании за 25 лет. Он установил новый европейский рекорд с результатом 51,98 секунды.

В общем медальном зачете Россия занимает четвертую строчку. В первой тройке — Китай, Япония и США. На момент победы Вылова у российской команды было 30 медалей: девять золотых, 12 серебряных и девять бронзовых.

Десятую золотую медаль команде принесла Виталина Башкирова. Спортсменка победила на соревнованиях по стрельбе из пистолета с 25 метров и стала двукратной олимпийской чемпионкой. Ранее в Токио она взяла первое место по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.