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Российские теннисисты впервые взяли золото Олимпиады в смешанном разряде

Семён Гудошников
Сегодня в 15:14

Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев победили в финале Олимпийских игр в Токио в смешанном разряде. Об этом сообщает ТАСС.

Российские спортсмены обыграли соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11. Это первое золото в истории России в соревнованиях среди смешанных пар.

Павлюченкова и Рублев принесли россиянам 12-ю высшую олимпийскую награду на Играх в Токио. Со вчерашнего дня команда Олимпийского комитета России опустилась на пятое место в медальном зачете, уступив Австралии, у которой сейчас 14 золотых медалей. В первой тройке — Китай (23 золота), США (20) и Япония (17).

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