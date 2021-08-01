Российские теннисисты впервые взяли золото Олимпиады в смешанном разряде

Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев победили в финале Олимпийских игр в Токио в смешанном разряде. Об этом сообщает ТАСС.

Российские спортсмены обыграли соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11. Это первое золото в истории России в соревнованиях среди смешанных пар.