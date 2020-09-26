Кинотеатры снова могут закрыться, выйдет сериал про Ника Фьюри и другие новости дня

В России за сутки выявили 7523 случая коронавируса. В Москве зарегистрировали 1792 новых заболевших, это рекорд с начала июня.

В Московской области вслед за Москвой вернули ограничения для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Губернатор попросил перевести максимально возможное число сотрудников организаций и предприятий на удаленную работу.

Российские кинотеатры также готовятся к повторному закрытию из‑за коронавируса. «Вторая волна, очевидно, добьет отрасль — еще одного карантина кинотеатры не переживут», — считает председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

В Ялте заместителя мэра уволили за поддержку протестов в Беларуси. В частности, он поблагодарил протестующих за то, что делают страну свободной, а также призвал представителей власти присоединиться к народу. Мэр Ялты заявил, что «его высказывания не совместимы с пребыванием на этой должности».

В Беларуси в детском шоу, которое идет на государственном канале, показали смену власти: мишку, самовольно занявшего трон, свергла лисичка в бело-красном платье. Ведущая программы заявила, что это старый выпуск: «Кому сказать, не поверят».

В Хабаровске возбудили первое уголовное дело против одного из участников протестов. Его обвиняют в применении насилия к представителю власти: по версии следствия, на одной из акций он распылил газовый баллончик в сторону силовиков.

На 93-м году жизни умер шеф-повар, один из создателей новой французской кухни Пьер Труагро. Его ресторан удостоен трех звезд Мишлен и дважды получал звание «Лучшего ресторана мира».

Сэмюэль Л.Джексон вернется к роли Ника Фьюри в сериале Disney+. Исполнительным продюсером и сценаристом проекта выступит Кайл Брэдстрит, который до этого работал над «Мистером Роботом» и «Борджией».

16 октября выйдет альбом с каверами на треки из «Точно ртуть алоэ» группы «Мумий Тролль». В записи пластинки приняли участие Иван Дорн, Монеточка, МС Сенечка, Kate NV и другие.

Продолжаем открывать по понедельникам закрытые двери мировых музеев — каждую неделю в Okko можно бесплатно посмотреть фильмы о великих художниках. Так, завтра вы можете отправиться в путешествие и пообщаться с искусствоведами Флоренции, Ватикана и Лондона, чтобы раскрыть тайны полотна, на котором Боттичелли изобразил устройство ада в виде огромной воронки. Кстати, в главной роли в фильме «Боттичелли. Инферно» снялся Джо Гросси, сыгравший небольшую роль в «Коде да Винчи».