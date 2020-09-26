перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Российские кинотеатры готовятся к повторному закрытию из‑за коронавируса 3:55
Третью вакцину от коронавируса испытают в Новосибирске, Кирове и Петербурге 3:15
Роспотребнадзор сорвал концерт ска-панк-группы Distemper в Москве 2:20
Pixies выпустили новый сингл «Hear Me Out» 1:57
Канье Уэст выложил в твиттер десятки икон, в том числе — православные 0:35
Власти Беларуси потребовали лишить портал tut.by статуса СМИ Вчера в 23:33
В Украине пользователей «ВКонтакте» поставят на учет Вчера в 22:38
Ученые научились предсказывать вирусы до появления симптомов. Это позволит сдержать COVID-19 Вчера в 22:31
Под Харьковом разбился военный самолет с курсантами. Погибли 22 человека Вчера в 21:45
Третьяковская галерея/YouTube Художник Эрик Булатов представит свой первый мурал в Выксе
Художник Эрик Булатов представит свой первый мурал в Выксе Вчера в 21:28
Уфимский рэпер Kurt92 выпустил альбом «Амбассадор хардкора». На фитах — Boulevard Depo и Saluki Вчера в 21:27
МИД России заявил, что отравление Алексея Навального могло быть постановкой Вчера в 21:02
Рошин Мерфи выпустила клип на трек «Something More» Вчера в 20:47
В Москве возвращают ограничения, Хаски выпустил альбом и другие новости дня Вчера в 20:26 Дайджест
Alex Rags/YouTube Прокуратура потребовала ликвидировать «Церковь последнего завета», известную как община Виссариона
Прокуратура потребовала ликвидировать «Церковь последнего завета», известную как община Виссариона Вчера в 20:02
В «Гараже» покажут спектакль, в котором играют слабослышащие актеры и используют жестовый язык Вчера в 18:05
В Великобритании сумчатая крыса получила высшую награду для животных Вчера в 17:40
«Мумий Тролль» отпразднуют день рождения альбома «Точно ртуть алоэ» онлайн-концертом в VR Вчера в 17:09
«Открытые медиа»: Кремль обсуждает введение карантина при 10 тыс. случаев COVID-19 в день Вчера в 16:59
anonymousdesu404/YouTube На HBO Max выйдет сериал по мотивам фильма Акиры Куросавы «Расемон»
На HBO Max выйдет сериал по мотивам фильма Акиры Куросавы «Расемон» Вчера в 16:50
Отключить рекламу

Российские кинотеатры готовятся к повторному закрытию из‑за коронавируса

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:55

Российские кинотеатры готовятся к повторному закрытию из‑за коронавируса. Об этом сообщил РБК со ссылкой на председателя Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина.

По словам Березина, владельцы кинотеатров заключают только краткосрочные контракты с персоналом, в которых учитываются особые условия в случае нового карантина и приостановки работы. Также они более внимательно относятся к договоренностям с арендодателями, в первую очередь с торговыми центрами.

Собственники кинозалов сейчас уделяют особое внимание запасам продукции для кинобаров — они стремятся избежать ситуации, которая сложилась в марте, когда большое количество еды и напитков пришлось утилизировать из‑за истечения сроков годности. Кроме того, кинотеатры начинают выплачивать отложенные до осени кредиты.

«Вторая волна коронавируса, очевидно, добьет отрасль — еще одного карантина кинотеатры не переживут», — считает Березин. По его мнению, если кинотеатры вновь закроются, повторится ситуация середины 1990-х годов, когда советские кинозалы исчезли, а новые крупные сети еще не появились.

Накануне в России первые с июня зафиксировали более 7 тыс. новых случаев коронавируса, а мэр Москвы Сергей Собянин ответил на своем сайте на наиболее популярные вопросы о возможной второй волне ограничений — в столице их ввели для людей старше 65 лет и для тех, у кого есть хронические заболевания.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мелодрама
Стрельцов
Александр Петров в роли легендарного советского футболиста
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
драматический
Копы в огне
Нашумевшая хип-хоп опера возвращается на сцену
живопись
Ненавсегда. 1968–1985
Масштабное исследование искусства брежневской эпохи
мелодрама
Ундина
Романтическая сказка от одного из главных представителей «берлинской школы»
рок
«Аквариум»
Заслуженные ветераны русского рока
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить