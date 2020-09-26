Российские кинотеатры готовятся к повторному закрытию из‑за коронавируса. Об этом сообщил РБК со ссылкой на председателя Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина.

По словам Березина, владельцы кинотеатров заключают только краткосрочные контракты с персоналом, в которых учитываются особые условия в случае нового карантина и приостановки работы. Также они более внимательно относятся к договоренностям с арендодателями, в первую очередь с торговыми центрами.

Собственники кинозалов сейчас уделяют особое внимание запасам продукции для кинобаров — они стремятся избежать ситуации, которая сложилась в марте, когда большое количество еды и напитков пришлось утилизировать из‑за истечения сроков годности. Кроме того, кинотеатры начинают выплачивать отложенные до осени кредиты.

«Вторая волна коронавируса, очевидно, добьет отрасль — еще одного карантина кинотеатры не переживут», — считает Березин. По его мнению, если кинотеатры вновь закроются, повторится ситуация середины 1990-х годов, когда советские кинозалы исчезли, а новые крупные сети еще не появились.

Накануне в России первые с июня зафиксировали более 7 тыс. новых случаев коронавируса, а мэр Москвы Сергей Собянин ответил на своем сайте на наиболее популярные вопросы о возможной второй волне ограничений — в столице их ввели для людей старше 65 лет и для тех, у кого есть хронические заболевания.