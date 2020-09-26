В Беларуси в детском шоу на госканале показали смену власти. Мишку свергла красно-белая лисичка

В Беларуси в детской передаче «Калыханка» — аналоге «Спокойной ночи, малыши!» — на государственном канале «Беларусь 3» показали сценку со свержением с трона мишки Топы лисичкой Яной.

Мишка Топа надел корону, самовольно занял трон и стал отдавать приказы, а когда ведущая Елена Бикренева и лисичка Яна, одетая в бело-красно-белое платье, попросили его тоже немного посидеть на троне, жестко им отказал: «Сидеть здесь могу только я! Вы корону видели? И не хихикайте, вы мне думать мешаете».

Свержение произошло, когда мишка потребовал отнести его вместе с троном к пирогу, чтобы он отрезал от него самый большой кусок. Тяжелая корона, по словам лисички, перевесила, и он упал, а корона закатилась под стол. Топа приказал искать коронку, пока он сбегает за пирогом. Однако когда он ушел, место заняла Яна.

В инстаграм-сторис ведущая Елена Бикренева сообщила, что это старый выпуск «Калыханки». «Кому сказать, не поверят», — прокомментировала она.