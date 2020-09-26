В Ялте заместителя мэра уволили за поддержку белорусских протестов. Он проработал всего четыре дня

Мэр Ялты Иван Имгрунт уволил своего заместителя Михаила Загорцева за поддержку белорусских протестов. Об этом он написал в фейсбуке.
Имгрунт отметил, что была проведена проверка и «по факту поддержки оппозиции Белоруссии принято решение об освобождении должности заместителя главы администрации города Ялта Загорцевым М.Г.».
В беседе с агентством «Крыминформ» мэр подчеркнул, что высказывания его теперь уже бывшего заместителя «не совместимы с пребыванием на этой должности». Загорцева назначили на должность 21 сентября, он должен был курировать ЖКХ и транспорт.
В сентябре Tut.by опубликовало видео, на котором Михаил Загорцев поддержал белорусских протестующих и высказался о возможном вмешательстве России в дела Беларуси.
«Я боялся только одного — умереть и не увидеть Беларусь свободной. Но наши дети — они сделали это, наши женщины — спасибо им за все, наше поколение попросит прощение, что допустило это», — говорит на видео Загорцев. Он призвал мэров белорусских городов, других чиновников, военных и сотрудников правоохранительных органов присоединиться к народу и не допустить кровопролития.
«Здесь много разговоров о российском следе. Мы до сих пор не можем поверить, что наши белорусы могут так издеваться над детьми и женщинами. Но если это россияне <…> если они придут не с добрыми намерениями, мы любим россиян, но если они придут, поверьте, встанет каждый белорус. Мы этого больше не допустим никогда», — добавил он.
«Мы вместе, мы все равно победим, и наша страна будет свободной», — сказал в завершении Загорцев. В 2011–2020 годах он работал в Беларуси, возглавлял Смолевичский районный исполнительный комитет в Минской области. В ответ на реакцию на обращение он заявил, что оно было записано на эмоциях от происходящего в Беларуси.