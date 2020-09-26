В Ялте заместителя мэра уволили за поддержку белорусских протестов. Он проработал всего четыре дня

Мэр Ялты Иван Имгрунт уволил своего заместителя Михаила Загорцева за поддержку белорусских протестов. Об этом он написал в фейсбуке.

Имгрунт отметил, что была проведена проверка и «по факту поддержки оппозиции Белоруссии принято решение об освобождении должности заместителя главы администрации города Ялта Загорцевым М.Г.».

В беседе с агентством «Крыминформ» мэр подчеркнул, что высказывания его теперь уже бывшего заместителя «не совместимы с пребыванием на этой должности». Загорцева назначили на должность 21 сентября, он должен был курировать ЖКХ и транспорт.

В сентябре Tut.by опубликовало видео, на котором Михаил Загорцев поддержал белорусских протестующих и высказался о возможном вмешательстве России в дела Беларуси.