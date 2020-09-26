В России за сутки выявили 7523 случая коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это уже второй день подряд с июня, когда в стране фиксируют более семи тысяч новых заболевших.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Воронежской, Свердловской и Кемеровской областях, а также в Ханты-Мансийском АО и Ставропольском крае.

В Москве выявили 1792 случая коронавируса. Это рекорд с 8 июня.