В России за сутки выявили 7523 случая коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это уже второй день подряд с июня, когда в стране фиксируют более семи тысяч новых заболевших.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Воронежской, Свердловской и Кемеровской областях, а также в Ханты-Мансийском АО и Ставропольском крае.
В Москве выявили 1792 случая коронавируса. Это рекорд с 8 июня.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 143 571. За все время пандемии более 940 тыс. россиян выздоровели, 20 225 скончались. За последние сутки вылечились 6004 человека, умерли 169 пациентов.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 32,5 млн человек, 988 тыс. из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (7 млн), на втором — Индия (5,9 млн), на третьем — Бразилия (4,6 млн).
В Москве и Московской области на фоне увеличения числа заболевших возвращают ограничения для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями: им не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости.
«Открытые медиа» сообщили, что власти обсуждают введение повторного карантина при 10 тыс. случаев COVID-19 за сутки. В любом случае, по информации издания, регионам удастся избежать жестких ограничений, которые действовали весной.