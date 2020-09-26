перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Беларуси в детском шоу на госканале показали смену власти. Мишку свергла красно-белая лисичка 17:34
В России создадут партию имени Эдуарда Лимонова 16:52
Умер шеф-повар, один из создателей новой французской кухни Пьер Труагро 16:30
Пресс-материалы Иван Дорн и Монеточка: выйдет альбом с каверами на треки из «Точно ртуть алоэ» группы «Мумий Тролль»
Иван Дорн и Монеточка: выйдет альбом с каверами на треки из «Точно ртуть алоэ» группы «Мумий Тролль» 16:05
В Хабаровске возбудили первое уголовное дело против участника протестов 15:33
«Возьми на себя»: группа «Источник» выпустила сингл с нового альбома 13:51
В Ялте заместителя мэра уволили за поддержку белорусских протестов. Он проработал всего четыре дня 13:18
Вин Дизель запел. Актер выпустил свой первый трек 12:44
В России за сутки выявили 7523 случая коронавируса 12:16
sabinevanerp/Pixabay В Подмосковье ввели ограничения для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями
В Подмосковье ввели ограничения для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями 11:53
Сэмюэл Л. Джексон вновь сыграет Ника Фьюри в сериале Disney+ 11:12
Российские кинотеатры готовятся к повторному закрытию из‑за коронавируса 3:55
Третью вакцину от коронавируса испытают в Новосибирске, Кирове и Петербурге 3:15
Роспотребнадзор сорвал концерт ска-панк-группы Distemper в Москве 2:20
Pixies выпустили новый сингл «Hear Me Out» 1:57
kanyewest/Twitter Канье Уэст выложил в твиттер десятки икон, в том числе — православные
Канье Уэст выложил в твиттер десятки икон, в том числе — православные 0:35
Власти Беларуси потребовали лишить портал Tut.by статуса СМИ Вчера в 23:33
На Украине пользователей «ВКонтакте» поставят на учет Вчера в 22:38
Ученые научились предсказывать вирусы до появления симптомов. Это позволит сдержать COVID-19 Вчера в 22:31
Под Харьковом разбился военный самолет с курсантами. Погибли 22 человека Вчера в 21:45
Отключить рекламу

В Хабаровске возбудили первое уголовное дело против участника протестов

Анастасия Цой
Сегодня в 15:33

В Хабаровске возбудили уголовное дело против Дениса Посметюхина — участника акций протеста в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Дело заведено по статье о применении насилия к представителю власти. По версии следствия, подозреваемый распылил перцовый баллончик в сторону силовиков, когда они попытались силой вытащить из «фургаломобиля» его водителя. Тогда между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов произошла стычка.

Посметюхина задержали и доставили в изолятор временного содержания, где он будет находиться до суда. Издание отмечает, что потерпевшими по делу проходят пятеро полицейских и судебных приставов.

Дело Посметюхина называют первым уголовным делом против участника акций в поддержку Сергея Фургала. Ранее протестующих, в том числе и самого Дениса Посметюхина, привлекали только к административной ответственности.

Протесты в Хабаровске продолжаются уже третий месяц. Изначально митингующие требовали, чтобы бывшего губернатора Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации серии заказных убийств, судили в Хабаровске, а не в Москве. Затем среди лозунгов появились и антипутинские. В конце августа Ирина Шихман выпустила документальный фильм о протестах в Хабаровске.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мелодрама
Стрельцов
Александр Петров в роли легендарного советского футболиста
мелодрама
После. Глава 2
Сиквел популярной любовной мелодрамы
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
мелодрама
Ундина
Романтическая сказка от одного из главных представителей «берлинской школы»
драматический
Копы в огне
Нашумевшая хип-хоп опера возвращается на сцену
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить