В Хабаровске возбудили первое уголовное дело против участника протестов

В Хабаровске возбудили уголовное дело против Дениса Посметюхина — участника акций протеста в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Дело заведено по статье о применении насилия к представителю власти. По версии следствия, подозреваемый распылил перцовый баллончик в сторону силовиков, когда они попытались силой вытащить из «фургаломобиля» его водителя. Тогда между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов произошла стычка.

Посметюхина задержали и доставили в изолятор временного содержания, где он будет находиться до суда. Издание отмечает, что потерпевшими по делу проходят пятеро полицейских и судебных приставов.

Дело Посметюхина называют первым уголовным делом против участника акций в поддержку Сергея Фургала. Ранее протестующих, в том числе и самого Дениса Посметюхина, привлекали только к административной ответственности.

Протесты в Хабаровске продолжаются уже третий месяц. Изначально митингующие требовали, чтобы бывшего губернатора Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации серии заказных убийств, судили в Хабаровске, а не в Москве. Затем среди лозунгов появились и антипутинские. В конце августа Ирина Шихман выпустила документальный фильм о протестах в Хабаровске.