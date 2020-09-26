Умер шеф-повар, один из создателей новой французской кухни Пьер Труагро

Во Франции на 93-м году жизни умер шеф-повар Пьер Труагро, сообщает The New York Times. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Труагро владел рестораном La Maison Troisgros, который основал его отец Жан-Батист Труагро в 1930 году. Ресторан находится на территории пятизвездочного отеля в небольшом французском городе Уш. Он удостоен трех звезд Мишлен и дважды получал звание «Лучшего ресторана мира».

Также Труагро известен как один из создателей новой французской кухни (nouvelle cuisine). Она отличается от традиционной особым вниманием к качеству продуктов и меньшей калорийностью блюд.