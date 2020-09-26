Сэмюэл Л. Джексон вновь сыграет Ника Фьюри в сериале Disney+

Актер Сэмюэл Л. Джексон вернется к роли Ника Фьюри в сериале Disney+. Об этом, ссылаясь на источники, пишет Variety.

Ник Фьюри станет одним из главных героев сериала. Исполнительным продюсером и сценаристом проекта выступит Кайл Брэдстрит, который до этого работал над «Мистером Роботом» и «Борджией».

Другие подробности о сериале, в том числе дата его выхода, пока не известны. Кроме него, Disney готовит еще несколько шоу по комиксам Marvel: в этом году должен стартовать сериал «ВандаВижен» (трейлер можно посмотреть здесь), а в 2021 году — «Локи» и «Сокол и Зимний солдат».