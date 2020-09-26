Иван Дорн и Монеточка: выйдет альбом с каверами на треки из «Точно ртуть алоэ» группы «Мумий Тролль»

К 20-летию альбома «Точно ртуть алоэ» группы «Мумий Тролль» выйдет пластинка с каверами на треки с него. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.
Альбом с каверами выйдет 16 октября. В его записи приняли участие Иван Дорн, Монеточка, МС Сенечка, Kate NV, «Сансара», Mirèle, «ГШ», Максим Свобода и другие. Уже можно послушать кавер MC Сенечки на трек «С новым годом, крошка».
Ранее стало известно, что «Мумий Тролль» отпразднует 20-й день рождения альбома «Точно ртуть алоэ» онлайн-концертом в VR. Мероприятие пройдет 16 октября, зрители услышат все песни со знаменитой пластинки.
«Точно ртуть алоэ» — третий альбом «Мумий Тролль», вышедший 5 февраля 2000 года. «В реализации задумок оформления пластинки «Точно Ртуть Алоэ», где должны были соседствовать косплей в духе рока по-японски и красная ртуть как таинственная субстанция, в итоге хотелось отразить не только дух этого необычного карнавала, но и той, может, не всегда реальной страны, из которой звучали эти песни. А потом таким образом распространить дух рокапопса на все окружающее пространство», — говорит Илья Лагутенко.