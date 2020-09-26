Иван Дорн и Монеточка: выйдет альбом с каверами на треки из «Точно ртуть алоэ» группы «Мумий Тролль»

К 20-летию альбома «Точно ртуть алоэ» группы «Мумий Тролль» выйдет пластинка с каверами на треки с него. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

Альбом с каверами выйдет 16 октября. В его записи приняли участие Иван Дорн, Монеточка, МС Сенечка, Kate NV, «Сансара», Mirèle, «ГШ», Максим Свобода и другие. Уже можно послушать кавер MC Сенечки на трек «С новым годом, крошка».