В Подмосковье ввели ограничения для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями

В Московской области вслед за Москвой ввели ограничения для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.

В нем гражданам рекомендуют не выходить из дома без особой необходимости. Кроме того, власти региона просят руководителей организаций и предприятий перевести максимально возможное число сотрудников на дистанционный режим работы.

В Москве с 28 сентября частично введут ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Мэр Сергей Собянин ответил на наиболее популярные вопросы об этом: например, будут ли штрафовать пожилых людей за выход из дома.

«Открытые медиа» сообщили, что власти обсуждают введение повторного карантина при 10 тыс. случаев COVID-19 за сутки. В любом случае, по информации издания, регионам удастся избежать жестких ограничений, которые действовали весной.