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Дайджест

Сделка Oracle и TikTok, плантации конопли у псковских полицейских и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 18:59

В России за сутки выявили 6148 случаев коронавируса — это максимум c 18 июля. За все время в стране были зарегистрированы 1 103 399 пациентов с COVID-19.

В ВОЗ оценили возможность повторного локдауна в России. Там заявили, что предпосылок для введения ограничений пока нет, но «сейчас не время для самоуспокоения».

В возрасте 71 года умер бессменный ведущий «Русского лото» Михаил Борисов. По данным СМИ, причиной смерти стала коронавирусная инфекция в сочетании с сахарным диабетом и гипертензией.

В РПЦ призвали убрать ЭКО из программы обязательного медицинского страхования. Церковь считает ЭКО бизнесом, который продвигается через медицинскую систему, и предлагает вместо него лечить женщин от бесплодия.

В Великих Луках Псковской области у полицейских, подбрасывавших наркотики, нашли две плантации конопли. На замначальника наркоконтроля города составили уголовное дело по статьям о превышении полномочий и о незаконном распространении наркотических средств.

Дональд Трамп одобрил сделку TikTok с Oracle и Wallmart. Приложение будет принадлежать новой компании TikTok Global, 20% которой уйдут американским фирмам. Блокировать его на территории США все же не будут.

Администрации старейшего национального парка Таиланда Кхауяй надоело, что туристы оставляют после себя мусор. Теперь пустые бутылки и упаковки будут возвращать обратно посетителям — по почте!

В ночь с 20 на 21 сентября пройдет церемония вручения наград «Эмми». Большинство лауреатов будут праздновать победу дистанционно, но к некоторым домой придут ведущие — в специальных защитных костюмах-смокингах.

The Independent составил топ-10 подростковых фильмов, основанных на классической литературе. На первом месте — популярный ромком «10 причин моей ненависти», остальные картины здесь.

Каждую неделю мы погружаемся в мир искусства вместе с Okko, где в течение вечера можно бесплатно посмотреть фильмы о великих художниках и главных музеях мира. 21 сентября смотрите фильм про главный художественный музей Италии — галерею Уффици, в которой хранится «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли — наряду с сотнями других картин и скульптур, собранных почти за пять веков.

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Еще один игровой ремейк известнейшего мультфильма Disney

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