Умер бессменный ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

В Москве в возрасте 71 года умер актер, бессменный ведущий программы «Русское лото» Михаил Борисов. Об этом говорится на сайте театрального института имени Щукина, где Борисов заведовал кафедрой режиссуры.

«Всегда энергичный, полный жизни, немного ироничный — Михаил Борисович казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне. Он много работал — в театре, в кино, на телевидении. Делал все с неповторимым чувством собственного достоинства. Умел виртуозно шутить. Его жизнь была подчинена рабочему графику, а он существовал в этом свободно», — заявили в институте.

Борисова госпитализировали накануне во время съемок телепередачи, уточняет «Интерфакс». По данным телеграм-канала «112», у ведущего диагностировали воспаление легких, в медучреждении его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

РЕН-ТВ пишет, что состояние Борисова ухудшилось во время транспортировки в другую больницу. Реанимационные мероприятия не дали результата. По информации телеканала, артист умер от коронавирусной инфекции в сочетании с сахарным диабетом и гипертензией. Источник этой информации РЕН-ТВ не указывает.

В 1989–1991 годах Михаил Борисов был главным режиссером московского драматического театра «Глобус». В 2000 году получил звание заслуженного артиста РФ. С 1994 года Борисов был бессменным ведущим и художественным руководителем телелотереи «Русское Лото».