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В Псковской области у полицейских, подбрасывавших наркотики, нашли две плантации конопли

Семён Гудошников
Сегодня в 16:13

В Великих Лугах Псковской области следователи нашли вторую плантацию конопли, к выращиванию которой причастен замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков города. Об этом говорится на сайте регионального управления Следственного комитета.

16 сентября издание «Псковская губерния» написала, что сотрудников наркоконтроля в Великих Лугах подозревают в выращивании конопли для того, чтобы подбрасывать подозреваемым.

В пресс-службе регионального МВД заявили о нескольких задержанных полицейских. Начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков, по данным «Псковской губернии», задержать не удалось, поскольку он находится в отпуске.

17 сентября Следственный комитет возбудил уголовное дело на замначальника отдела по статьям о превышении должностных полномочий и организации незаконного приобретения и хранения наркотических средств.

По версии следствия, 15 сентября подозреваемый «через подставное лицо организовал сбор местным жителем конопли в пригороде города Великие Луки». Затем вместе с подчиненными он инсценировал задержание этого мужчины, чтобы улучшить показатели оперативно-служебной деятельности.

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