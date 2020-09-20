В России выявили 6148 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 6148 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это максимум c 18 июля.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской и Воронежской областях, Ставропольском крае, Кемеровской, Ульяновской и Свердловской областях.