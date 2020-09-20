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В России выявили 6148 новых случаев коронавируса

Семён Гудошников
Сегодня в 11:09

В России за сутки выявили 6148 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это максимум c 18 июля.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской и Воронежской областях, Ставропольском крае, Кемеровской, Ульяновской и Свердловской областях.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось в России до 1 103 399. За сутки умерли 79 человек, за весь период — 19 418. Выздоровели за сутки 2895 пациентов, за все время — 909 357. Число активных случаев в последние дни растет, за неделю оно увеличилось со 168 008 до 174 624.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 30,7 млн человек, 957 тыс. из них умерли, свыше 21 млн выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (6,7 млн), на втором — Индия (5,4 млн), на третьем — Бразилия (4,5 млн).

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