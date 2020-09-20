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В РПЦ призвали убрать ЭКО из системы обязательного медицинского страхования

Семён Гудошников
Сегодня в 15:24

В Русской православной церкви призвали вывести экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) из программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом заявил глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов в эфире телеканала «Спас». Его слова передает «Интерфакс».

«Я надеюсь, что государство все-таки уберет ЭКО из финансирования по линии ОМС, и ЭКО перестанет быть таким средством, которое используется вместо лечения бесплодия», — сказал Лукьянов.

Он напомнил, что РПЦ давно просит российские власти вывести и аборты из системы ОМС, но всегда получает отказ. «Мы видим совершенно четкую попытку сохранить это ужасное количество абортов в нашей стране. Почему? Ведь аборт — это причина бесплодия, а бесплодный человек — это клиент ЭКО», — считает священник.

Лукьянов назвал ЭКО бизнесом, который продвигается через медицинскую систему. «А мы знаем, что куда влезают интересы бизнеса, к сожалению, там часто забота о здоровье человека отходит на второй план», — добавил он.

В России ЭКО относится к вспомогательным репродуктивным технологиями, и сделать его можно бесплатно по полису ОМС. За 40 лет существования технологии в мире родилось более шести миллионов «детей из пробирки», в России ― около миллиона.

В феврале Союз педиатров России выступил против суррогатного материнства и ЭКО, назвав их «антигуманными». За пару месяцев до этого телеведущий Дмитрий Киселев, напротив, поддержал ЭКО и суррогатное материнство, заявив, что их запрет противоречит воле Бога ― «плодитесь и размножайтесь».

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