«Вы забыли это в национальном парке Кхауяй»: тайский парк будет возвращать туристам мусор по почте

Сотрудники национального парка Кхауяй будут отправлять туристам по почте мусор, который они оставили после себя. Об этом заявил министр окружающей среды Таиланда Варавут Силпа-Арча, пишет Би-би-си.

Чтобы нарушителей можно было легко вычислить, все посетители парка должны будут указывать адрес своего проживания. Данные о правонарушителях будут переданы полиции. Им может грозить до пяти лет тюрьмы или крупные штрафы.

В своем фейсбуке Силпа-Арча разместил фотографию посылки с мусором, готовую к отправке. Вместе с пустыми пластиковыми бутылками, банками и упаковками из‑под чипсов в нее положили вежливую записку: «Вы забыли эти вещи в национальном парке Кхауяй».