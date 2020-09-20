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«Вы забыли это в национальном парке Кхауяй»: тайский парк будет возвращать туристам мусор по почте 13:43
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«Вы забыли это в национальном парке Кхауяй»: тайский парк будет возвращать туристам мусор по почте

Семён Гудошников
Сегодня в 13:43

Сотрудники национального парка Кхауяй будут отправлять туристам по почте мусор, который они оставили после себя. Об этом заявил министр окружающей среды Таиланда Варавут Силпа-Арча, пишет Би-би-си.

Чтобы нарушителей можно было легко вычислить, все посетители парка должны будут указывать адрес своего проживания. Данные о правонарушителях будут переданы полиции. Им может грозить до пяти лет тюрьмы или крупные штрафы.

В своем фейсбуке Силпа-Арча разместил фотографию посылки с мусором, готовую к отправке. Вместе с пустыми пластиковыми бутылками, банками и упаковками из‑под чипсов в нее положили вежливую записку: «Вы забыли эти вещи в национальном парке Кхауяй».

Кхауяй — старейший национальный парк Таиланда и второй по величине. Он занимает 2168 квадратных километров и славится своими водопадами, живописными пейзажами и редкими животными. На территории парка обитает 320 видов птиц и 67 видов млекопитающих, включая слонов, медведей, тигров, гиббонов и диких свиней. Администрация заповедника предупреждает, что оставленный в нем мусор может серьезно навредить этим животным.

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