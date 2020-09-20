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Дональд Трамп одобрил сделку TikTok с американскими Oracle и Wallmart

Семён Гудошников
Сегодня в 11:58

Президент США Дональд Трамп одобрил сделку по покупке 20% акций TikTok американскими компаниями Oracle и Wallmart. Об этом пишет Reuters.

В результате сделки TikTok будет принадлежать новой компании TikTok Global, штаб-квартира которой будет расположена в США, возможно, в Техасе, заявил Трамп. Oracle получит 12,5% компании, Wallmart 7,5%. Остальные 80%, по данным источника Reuters, останутся за китайской ByteDance — нынешним владельцем TikTok.

Собеседники издания отметили, что, поскольку 40% ByteDance сейчас принадлежат инвесторам из США, американцы прямо или косвенно будут владеть примерно 53% TikTok Global.

Данные пользователей TikTok из США будут храниться Oracle в своем облаке. Сделка, по словам Дональда Трампа, поможет решить проблему национальной безопасности и позволит TIkTok избежать блокировки на территории штатов.

7 августа президент США потребовал в течение 45 дней продать TikTok американской компании. А если этого не произойдет, он пригрозил заблокировать приложение на территории страны.

Основными претендентами на покупку изначально назывались Microsoft совместно с торговой сетью Walmart, а также IT-гигант Oracle. Позже стало известно, что сделка с Microsoft не состоится, а техническим партнером TikTok в США станет Oracle.

На этой неделе Минторг США издал указ, который запрещает с 20 сентября распространение и поддержку TikTok в стране. Сообщалось, что, если до 12 ноября получится решить проблемы, которые TikTok создает американской нацбезопасности, запрет может быть снят.

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