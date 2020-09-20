В ВОЗ оценили возможность повторного локдауна в России

Предпосылок для повторного введения в России ограничений, связанных с коронавирусом, пока нет. Об этом в интервью «Российской газете» заявила представительница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Если в целом говорить о повторном введении ограничений, то такие меры — это средство для замедления передачи вируса и выигрыша во времени, если это необходимо, для увеличения возможностей страны по проверке подозрительных случаев, изоляции и лечению подтвержденных случаев, а также отслеживанию и карантину контактов», — заявила Вуйнович.

По ее словам, ВОЗ рекомендует, чтобы стратегия страны по сдерживанию коронавируса была научно обоснованной и приемлемой для населения с точки зрения культурных и социальных особенностей. Универсального решения не существует, подчеркнула она.

Вуйнович отметила, что увеличение или уменьшение случаев COVID-19 — не естественный процесс развития эпидемии, а следствие тех действий, которые предпринимают власти и население страны. Меры, принятые российским правительством, по мнению представительницы ВОЗ, дают положительный эффект, но их нужно поддерживать для снижения новых случаев.

«Сейчас не время для самоуспокоения. Пример многих стран показывает, что если проявить настойчивость и последовательность, то текущую пандемию можно обратить вспять», — заявила Вуйнович.

За весь период в России зарегистрировали 1 103 399 случаев коронавируса. 909 357 человек выздоровели, 19 418 умерли. В последние дни суточное число заражений неуклонно растет — 19 сентября в России выявили 6148 новых случаев COVID-19 — это максимум с 18 июля.