The Independent составил топ-10 подростковых фильмов, основанных на классической литературе

К десятилетию выхода комедии «Отличница легкого поведения» кинокритик и редактор The Independent Изобель Льюис составила топ-10 подростковых фильмов, основанных на классических литературных произведениях. Вот их список с последнего места до первого.

10. «Любой ценой» (2000 год, режиссер Дэвид Рэйнр). Фильм частично основан на пьесе Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак», написанной в 1897 году.

9. «Сьерра Берджес — неудачница» (2008 год, режиссер Йен Сэмюэлс). Картина также является современной интерпретацией пьесы «Сирано де Бержерак».

8. «Она — мужчина» (2006 год, режиссер Энди Фикмен). В основе этого ромкома — пьеса Уильяма Шекспира «Двенадцатая ночь».

7. «О» (2001 год, режиссер Тим Блейк Нельсон). Довольно точная адаптация другой пьесы Шекспира — «Отелло».

6. «Девушка из долины» (1986 год, режиссер Марта Кулидж). История «Ромео и Джульетты», перенесенная в декорации Америки 80-х.

5. «Это все она» (1999 год, режиссер Роберт Исков). Адаптация пьесы Джорджа Бернарда Шоу «Пигмалион».

4. «Жестокие игры» (1999 год, режиссер Роджер Камбл). Фильм снят по мотивам французского романа конца XVIII века «Опасные связи», написанного Шодерло де Лакло.

3. «Отличница легкого поведения» (2010 год, режиссер Уилл Глак). Не просто интерпретация романа «Алая Буква» Натаниэля Готорна, но и, по замечанию The Indepenent, пародия на весь жанр.

2. «Бестолковые» (1995 год, режиссер Эми Хекерлинг). Переосмысление романа «Эмма» Джейн Остин.

1. «10 причин моей ненависти» (1999 год, режиссер Джил Джангер). Один из самых популярных подростковых ромкомов содержит кучу отсылок к «Укрощению строптивой» Уильяма Шекспира.

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