Статуэтки «Эмми» будут вручать люди, облаченные в защитные костюмы-смокинги

Победители 72-й церемонии «Эмми» будут праздновать получение награды в своих домах, но некоторых лауреатов посетят в прямом эфире. Для соблюдения всех мер эпидемиологической безопасности ведущие премии будут облачены в специальные защитные костюмы в виде смокингов, пишет Variety.

Костюмы были разработаны дизайнером Катей Кэхилл и исполнительным продюсером шоу Гаем Кэррингтоном. «Это не только забавный и дерзкий образ, но и защита здоровья и безопасности всех наших победителей и ведущего, которая соответствует всем эпидемиологическим протоколам — с изюминкой», — заявили продюсеры.

72-я церемония вручения телевизионных наград «Эмми» пройдет в ночь с 20 на 21 сентября. Впервые она будет виртуальной — из‑за пандемии коронавируса. Главным ведущим шоу будет Джимми Кимелл, который будет вести церемонию из Лос-Анджелеса. Номинанты, докладчики и лауреаты со всего мира будут подключаться к трансляции в прямом эфире.

Обычно участие в церемонии предполагает строгий дресс-код, но в этот раз участникам разрешили выбрать одежду на свой вкус — даже если это окажется пижама.