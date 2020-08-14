«Остановите насилие!»: у посольства Беларуси в Москве пройдет акция в поддержку белорусских женщин

В Москве у посольства Беларуси пройдет акция в поддержку белорусов и белорусских женщин в частности, уже несколько дней протестующих против нечестных выборов. Об этом сообщила активистка Дарья Серенко. Акция также направлена против насилия силовиков по отношению к протестующим.
Акция называется «Жыве Беларусь: цепь солидарности», ее участницам предлагается прийти к посольству Беларуси в белой одежде и с цветами в руках, чтобы всем вместе спеть песню «Калыханка». Дарья Серенко предлагает провести подобные акции и в других городах страны.
«Беларусские женщины — одна из важнейших и движущих сил этого протеста. Они становятся кандидатками в президенты вместо своих арестованных мужей, они высказывают свою позицию ежедневно, координируют помощь пострадавшим и раненым, принимают на себя удары дубинок», — утверждает активистка.
В Беларуси несколько дней продолжаются протесты, которые начались после объявления первых данных ЦИК о результатах выборов президента страны. Волнения быстро переросли в столкновения с полицией, против демонстрантов применяли резиновые пули и светошумовые гранаты.
К разгону демонстрантов присоединились военные, число задержанных достигло 7000 человек, против мирных невооруженных жителей применили огнестрельное оружие. Избивают и задерживают не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. Очевидцы сообщают, что людей держат во дворах изоляторов на бетоне, сутками не кормят, дают воду из‑под крана, избивают, отношение силовиков к простым гражданам, недовольных итогом выборов, абсолютно бесчеловечное.
На самих выборах, по официальным данным, победил действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, который правит страной уже почти 30 лет. Перед выборами из страны были насильно высланы некоторые оппозиционные журналисты, двоих основных соперников Лукашенко задержала полиция, еще один уехал из страны, опасаясь преследования.