«Остановите насилие!»: у посольства Беларуси в Москве пройдет акция в поддержку белорусских женщин

В Москве у посольства Беларуси пройдет акция в поддержку белорусов и белорусских женщин в частности, уже несколько дней протестующих против нечестных выборов. Об этом сообщила активистка Дарья Серенко. Акция также направлена против насилия силовиков по отношению к протестующим.

Акция называется «Жыве Беларусь: цепь солидарности», ее участницам предлагается прийти к посольству Беларуси в белой одежде и с цветами в руках, чтобы всем вместе спеть песню «Калыханка». Дарья Серенко предлагает провести подобные акции и в других городах страны.

«Беларусские женщины — одна из важнейших и движущих сил этого протеста. Они становятся кандидатками в президенты вместо своих арестованных мужей, они высказывают свою позицию ежедневно, координируют помощь пострадавшим и раненым, принимают на себя удары дубинок», — утверждает активистка.