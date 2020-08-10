Предварительные результаты: Лукашенко побеждает с 80,23% голосов

ЦИК Беларуси опубликовал предварительные результаты голосования. Согласно им, президент республики Александр Лукашенко победил, набрав 80,23% голосов. Об этом сообщает ТАСС.

Светлана Тихановская, согласно этим данным, набрала 9,9% на выборах президента. Явка составила 84,23%.

В Центризбиркоме заявили, что окончательные результаты голосования на выборах президента не будут сильно отличаться от предварительных.

Ранее были опубликованы данные экзитпола. По ним, Лукашенко набрал на выборах 79,7% голосов, а Тихановская — 6,8%.

Отмечалось, что результаты на белорусских участках сильно отличаются от тех, что располагались вне Беларуси, — там с большим отрывом лидирует Тихановская. Кроме того, сообщалось, что Тихановская победила на многих участках и внутри страны.

Минувшей ночью в стране прошли столкновения между протестующими и белорусской милицией. Прочитать об этом подробно можно в нашем материале.