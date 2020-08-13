перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Американские ученые: ревность полезна для дружбы 23:35
Изображение на превью: juzeppe.junior/Instagram Сын Децла Антоний Киселев записал свой первый трек
Сын Децла Антоний Киселев записал свой первый трек 23:00
Netflix выпустил трейлер фильма «Дьявол навсегда» с Крисом Эвансом и Робертом Паттинсоном 22:49
Глава МВД Беларуси извинился за травмы случайных людей на протестах и пообещал отпустить журналистов 22:20
Booking Machine Festival пройдет 19 сентября в Music Media Dome 22:05
В «Яндекс.Еде» появилась опция самовывоза 21:33
В Москве пройдет концерт памяти Энди Картрайта 21:22
jarmoluk/Pixabay В США выйдет книга, основанная на откровенных письмах читателей к Симоне де Бовуар
В США выйдет книга, основанная на откровенных письмах читателей к Симоне де Бовуар 21:21
Избиения журналистов, обыски в офисе «Яндекса» в Беларуси и другие новости дня 20:53 Дайджест
Танцы в виртуальной реальности в клипе Суфьяна Стивенса «Video Game» 20:52
К сериалу Луки Гуаданьино «Мы те, кто мы есть» появились постеры 20:37
75% работодателей обращают внимание на знак зодиака при найме руководителей 19:48
Оксимирон призвал помочь пострадавшим в Беларуси 19:04
Ivan Aleksic/Unsplash В Московских школах ограничат передвижение между классами, но маски носить не заставят
В Московских школах ограничат передвижение между классами, но маски носить не заставят 18:29
Луни Ана, Лютик и другие выступят на шоукейсе «Афиши Daily» на Moscow Music Week 17:53
«Не превращайтесь в зверей!»: что говорят о протестах в Беларуси 17:42
На «Винзаводе» пройдет выставка Михаила Цатуряна, посвященная кирпичам 16:34
Берлинский клуб «Бергхайн» на время пандемии превратят в огромное арт-пространство 15:29
Артем Лоскутов/Facebook Художник Артем Лоскутов выставил на торги флаг Беларуси, нарисованный милицейской дубинкой
Художник Артем Лоскутов выставил на торги флаг Беларуси, нарисованный милицейской дубинкой 15:05
В Москве закрылись легендарные «Алые паруса» на Большой Бронной 14:35
Отключить рекламу

Глава МВД Беларуси извинился за травмы случайных людей на протестах и пообещал отпустить журналистов

Семён Гудошников
Сегодня в 22:20

Глава МВД Беларуси Юрий Караев извинился в эфире ОНТ за жесткие действия милиции во время протестов. Его слова передает «Спутник Беларусь».

«Я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, «попавших под раздачу», — сказал он. Караев добавил, что задержанных нужно быстрее отпускать, и «мы уже начали это делать».

Глава белорусского МВД также взял под личный контроль безопасность работы журналистов. Он сказал, что распорядился отпускать в первую очередь сотрудников СМИ и похвалил их за храбрость в освещении «из самой гущи событий». Теме не менее, Караев призвал журналистов не лезть в самое пекло и не рисковать своей жизнью.

«Моя принципиальная позиция — журналистов не трогать! Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка», — сказал он на оперативном совещании.

Однако, по мнению Караева, «большинство не поддерживает протесты». «Люди не довольны «площадями хаоса» — и это сделали не силовики! Были попытки поджигать покрышки, были коктейли Молотова, пиротехника», — отметил он.

Караев призвал не «обострять ситуацию», не «выходить на улицу» и не «провоцировать беспорядки». «Нашей безопасности и спокойствию всегда завидовали многие страны! Из‑за чего мы сейчас это все разрушаем — из‑за каких эфемерных и непонятных целей? Беспорядки разрушат все, чем мы гордились!», — считает министр внутренних дел Беларуси.

В свою очередь председательница верхней палаты парламента страны Наталья Кочанова сказала, что властям Беларуси «не нужна драка», «не нужна война».

«Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям», — цитирует Кочанову телеграм-канал «Пул Первого».

В Беларуси пятый день продолжаются протесты после президентских выборов, на которых, согласно заявлениям ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80% голосов. Штаб главной оппозиционной кандидатки результаты голосования не признает — по его данным, Светлана Тихановская набрала в разных регионах Беларуси от 70 до 80%. Все кандидаты в президенты, кроме Лукашенко, оспорили результаты выборов.

Протесты на улицах белорусских городов жестоко разгоняют ОМОН и военные. Против демонстрантов применяют резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. Избивают и задерживают не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. Очевидцы сообщают, что людей держат во дворах изоляторов на бетоне, сутками не кормят, дают воду из‑под крана, избивают.

Жесткая реакция правящей верхушки страны на митинги и нежелание идти на переговоры с протестующими вызвали шквал критики у российских, белорусских и зарубежных лидеров мнений. Журналист Владимир Познер заявил, что при Лукашенко Беларусь превратилась в полицейское государство, нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич призвала белорусского президента оставить свой пост, дирижер Владимир Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко. «Афиша Daily» собрала реакции журналистов, общественных и культурных деятелей на протесты в Беларуси.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Киллер по вызову
Внезапный комедийный триллер от сценариста «Бешеных псов» и «Криминального чтива»
хип-хоп
Matrang
Готовый к экспериментам поп-рэпер с лейбла «Gazgolder»
детектив
Начало
Навороченный триллер Кристофера Нолана про вора, проникающего в мозги людей
триллер
Неистовый
Расселл Кроу в роли очень плохого парня, который преследует подрезавшую его женщину
короткометражный
Ночь пожирателей рекламы-2020
Лучшие рекламные ролики за одну ночь
перформанс
Человек из Подольска. Сережа очень тупой
Театральная инсталляция об абсурде в современной России

Другие материалы по темам

Теги
МВД
Центризбирком России
Афиша Daily
Люди
Юрий Караев
Владимир Познер
Наталья Кочанова
Светлана Тихановская
Светлана Алексиевич
Владимир Спиваков
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить