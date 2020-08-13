Глава МВД Беларуси извинился за травмы случайных людей на протестах и пообещал отпустить журналистов

Глава МВД Беларуси Юрий Караев извинился в эфире ОНТ за жесткие действия милиции во время протестов. Его слова передает «Спутник Беларусь».

«Я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, «попавших под раздачу», — сказал он. Караев добавил, что задержанных нужно быстрее отпускать, и «мы уже начали это делать».

Глава белорусского МВД также взял под личный контроль безопасность работы журналистов. Он сказал, что распорядился отпускать в первую очередь сотрудников СМИ и похвалил их за храбрость в освещении «из самой гущи событий». Теме не менее, Караев призвал журналистов не лезть в самое пекло и не рисковать своей жизнью.

«Моя принципиальная позиция — журналистов не трогать! Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка», — сказал он на оперативном совещании.

Однако, по мнению Караева, «большинство не поддерживает протесты». «Люди не довольны «площадями хаоса» — и это сделали не силовики! Были попытки поджигать покрышки, были коктейли Молотова, пиротехника», — отметил он.

Караев призвал не «обострять ситуацию», не «выходить на улицу» и не «провоцировать беспорядки». «Нашей безопасности и спокойствию всегда завидовали многие страны! Из‑за чего мы сейчас это все разрушаем — из‑за каких эфемерных и непонятных целей? Беспорядки разрушат все, чем мы гордились!», — считает министр внутренних дел Беларуси.

В свою очередь председательница верхней палаты парламента страны Наталья Кочанова сказала, что властям Беларуси «не нужна драка», «не нужна война».

«Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям», — цитирует Кочанову телеграм-канал «Пул Первого».

В Беларуси пятый день продолжаются протесты после президентских выборов, на которых, согласно заявлениям ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80% голосов. Штаб главной оппозиционной кандидатки результаты голосования не признает — по его данным, Светлана Тихановская набрала в разных регионах Беларуси от 70 до 80%. Все кандидаты в президенты, кроме Лукашенко, оспорили результаты выборов.

Протесты на улицах белорусских городов жестоко разгоняют ОМОН и военные. Против демонстрантов применяют резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. Избивают и задерживают не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. Очевидцы сообщают, что людей держат во дворах изоляторов на бетоне, сутками не кормят, дают воду из‑под крана, избивают.

Жесткая реакция правящей верхушки страны на митинги и нежелание идти на переговоры с протестующими вызвали шквал критики у российских, белорусских и зарубежных лидеров мнений. Журналист Владимир Познер заявил, что при Лукашенко Беларусь превратилась в полицейское государство, нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич призвала белорусского президента оставить свой пост, дирижер Владимир Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко. «Афиша Daily» собрала реакции журналистов, общественных и культурных деятелей на протесты в Беларуси.