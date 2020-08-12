Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Лукашенко, оспорили результаты выборов

Все четверо проигравших кандидатов в президенты Беларуси оспорили результаты выборов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК страны.

В течение дня поочередно потребовали пересчета голосов Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая и Сергей Черечень. Канопацкая считает, что рассмотрение жалобы в ЦИК пройдет «с предсказуемым результатом», а Дмитриев заявил, что у выборов «как минимум должен быть второй тур».

Первой жалобу в ЦИК подала Светлана Тихановская — это произошло 10 августа. По данным ее штаба, в разных регионах страны она набрала от 70 до 80% голосов. Данные белорусского ЦИК показывают обратные цифры — у Лукашенко 80,23%, у Тихановской 9,9%.

После объявления первых данных ЦИК о результатах выборов в Беларуси начались массовые протесты, которые переросли в столкновения с полицией. Против демонстрантов применяли резиновые пули и светошумовые гранаты, заведены десятки уголовных дел, более 3000 человек задержаны. Во вторую ночь протестов к разгону демонстрантов присоединились военные.

Вечером 10 августа после подачи жалобы появились сообщения, что Тихановскую заблокировали в здании ЦИК и не выпускали оттуда. Ближе к ночи она вышла из Центризбиркома, сказала, что «приняла решение», и уехала в неизвестном направлении. На следующий день Тихановская оказалась в Литве, куда, по ее словам, она приехала к детям.