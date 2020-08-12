«Мне стыдно носить ваш орден»: Владимир Спиваков отказался от ордена, выданного ему Лукашенко

Российский дирижер Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, которым в 2014 году его наградил Александр Лукашенко. О причинах своего поступка он рассказал в открытом письме, адресованном президенту Беларуси. Его текст опубликовала «Новая Газета».

Дирижер заявил, что был награжден орденом за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси. Эти ценности, по мнению Спивакова, президент Беларуси больше не разделяет.

«Сегодня на вашем «празднике» царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране», — сказал дирижер.

Артист добавил, что его сердце «бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты». По словам Спивакова, ему стыдно носить орден Франциска Скорины, поскольку он ассоциируется с правлением Лукашенко.

«Ваша «черная» сила — это Ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили. Вы, вероятно, слышали о том, что «плачущие утешатся»? Так и будет!», — заключил дирижер.

Орденом Франциска Скорины награждены более 200 человек по всему миру. Среди россиян это певцы Надежда Бабкина, Николай Басков, Филипп Киркоров и Юрий Антонов, композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш, а также дирижер Юрий Башмет. Киркоров, Антонов и Башмет заявили «Открытым медиа», что отказываться от ордена на планируют.