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Брянский таксист отказался везти темнокожего студента. Его уволили из «Яндекс.Такси» Вчера в 19:05
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Письмо Ван Гога и Гогена о посещении борделей продадут с аукциона в Париже Вчера в 17:46
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Земля сыграла в шахматы с космосом. Но определить победителя не вышло! Вчера в 17:39
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Ефремов устроил смертельное ДТП, «Френдзона» выпустила новый клип и другие новости дня

Семён Гудошников
Вчера в 20:40

Актер Михаил Ефремов устроил ДТП, находясь за рулем в нетрезвом состоянии. Второй участник аварии, водитель грузового фургона, погиб, а в крови Ефремова обнаружили следы наркотиков и алкоголя. Актер задержан, ему может грозить до 12 лет тюрьмы.

За сутки в России выявили 8595 случаев заражения коронавирусом (больше всего в Москве и Подмосковье — 1572 и 739 соответственно). Всего в стране выявлено уже 485 253 заразившихся.

В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире. Хоть в Европе пандемия начинает отступать, в Америке, Южной Азии и Африке дела с каждым днем все хуже, утверждают в организации.

Российские легкоатлеты отправили заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций на выступление под нейтральным флагом. Только так они смогут принять участие в международных соревнованиях — исключения составляют Олимпийские, Европейские и Военные игры, на которых легкоатлеты из России выступать не могут.

Российской художнице и активистке Юлии Цветковой спустя полгода следствия предъявили обвинения в распространении порнографии. Осенью на нее завели дела об ЛГБТ-пропаганде и распространении порнографии за рисунки, опубликованные в паблике «Монологи вагины».

Третьяковская галерея и Пушкинский музей назвали даты своего открытия для посетителей. Третьяковка снова начнет работу с 16 июня, а вот подготовка Пушкинского музея займет больше времени — его двери откроются для гостей 10 июля или позже.

«ВКонтакте» запустила распознавание аудиосообщений. Теперь пользователям не придется слушать голосовые сообщения, их можно будет прочитать.

Стриминговый сервис Spotify в очередной раз запланировал выход в России этой осенью. Сейчас он ведет переговоры о партнерстве с МТС.

В центре Москвы появится новый пешеходный мост длиной 56,6 метра. Он соединит стрелку Золотого острова и Крымскую набережную в районе Якиманка.

Поп-панк-группа «Френдзона» выпустила акустическое видео на песню «Неидеальные люди». В клипе участники группы в интерьере уютной квартиры поют про комплексы и любовь к себе.

Вышел трейлер третьей части фильма «Билл и Тед». В фильме снимутся те же актеры, что и в первых двух частях: Киану Ривз и Алекс Уинтер. Премьера — 20 августа.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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Танцевальный лоуфайный синти-поп о сильных чувствах
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Органный онлайн-фестиваль «Шедевр фирмы Зауэр» (онлайн-трансляция)
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