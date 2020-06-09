Российские легкоатлеты отправили заявки на выступление под нейтральным флагом

Не менее 15 российских легкоатлетов направили в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) заявки на выступление на международных стартах под нейтральным флагом. Об этом пишет ТАСС.

Из‑за лишения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) членства в World Athletics, российские легкоатлеты могут принимать участие в международных соревнованиях только под нейтральным флагом. Исключения составляют Олимпийские, Европейские и Военные игры — на них легкоатлеты из России не могут выступать.

По словам менеджера нескольких спортсменов Павла Воронкова, заявки уже подали Алексей Худяков, Елизавета Бондаренко, Александр Комаров, Ольга Муллина и Александра Ярышкина, Алена Мамина и Максим Якушев.

Ранее этим правом воспользовались Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), серебряный призер чемпионата мира 2019 года Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), серебряный призер Олимпийских игр 2012 года Елена Соколова (прыжки в длину), обладатель бронзовой медали чемпионата мира 2019 года Илья Иванюк (прыжки в высоту), а также Полина Миллер (бег на 400 метров), Аксана Гатауллина (прыжки с шестом) и Алексей Федоров (тройной прыжок).

Как отмечает агентство, заявки спортсменов рассматриваются World Athletics только с приложенными официальными письмами от ВФЛА и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых содержится информация о спортсмене и подтверждение оплаты взноса в размере 250 долларов.

В конце 2019 года легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) отстранил президента и исполнительного директора ВФЛА Дмитрия Шляхтина и Александра Паркина по подозрению в препятствии расследованию дела Данила Лысенко, которого подозревают в употреблении допинга. А в марте 2020 года World Athletics оштрафовала ВФЛА на 10 млн долларов за нарушение антидопинговых правил. Штраф должен быть оплачен до 1 июля 2020 года.