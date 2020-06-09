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ВОЗ: ситуация с коронавирусом становится все хуже

Илья Голубев
Сегодня в 10:00

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире в целом, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

В ВОЗ утверждают, что хоть в Европе пандемия начинает отступать, в Америке, Южной Азии и Африке дела с каждым днем все хуже. Так, в течение девяти из десяти последних дней в мире каждый день выявляли более 100 тыс. новых пациентов с COVID-19; в воскресенье, 7 июня, их обнаружили уже 136 тыс., причем 75% из них находились в десяти странах — в основном в Америке и Южной Азии.

Также в ВОЗ призвали Россию готовиться к новым вспышкам заболеваемости коронавирусом и соблюдать необходимые меры предосторожности даже после снятия карантинных ограничений.

В России федеральные и региональные власти постепенно отменяют меры, предпринятые для сдерживания пандемии. В Москве, например, с 9 июня отменяют режим самоизоляции, пропуска и график прогулок. Снятие всех ограничений в столице разделили на три этапа. Подробно о том, что и когда откроется, мы писали здесь.

В стране за прошедшие сутки выявили 8985 случаев коронавируса, всего были обнаружены 476 658 заразившихся. Во всем мире, по данным университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило 7,1 млн человек. На первом месте — США с 1,9 млн случаев, на втором с большим отставанием Бразилия (707 тыс.), Россия — на третьем.

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