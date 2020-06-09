«Я побрею челку под ноль»: посмотрите акустический клип «Френдзоны»

Российская поп-панк-группа «Френдзона» выпустила акустическое видео на песню «Неидеальные люди» с нового альбома «Не разлей вода».
В клипе участники группы в интерьере уютной квартиры поют про комплексы и любовь к себе.
В новый альбом «Не разлей вода» вошли помимо «Неидеальных людей» еще десять треков с говорящими названиями: «Я не буду твоим другом», «Я нашел тебя в даркнете», «Что такое дружба» и другие.
Участники группы подробно рассказывали «Афише Видео» о каждой песне с нового альбома. Подробнее о феномене «Френдзоны» читайте в материале «Афиши Daily».