«Я побрею челку под ноль»: посмотрите акустический клип «Френдзоны»

В клипе участники группы в интерьере уютной квартиры поют про комплексы и любовь к себе.

В новый альбом «Не разлей вода» вошли помимо «Неидеальных людей» еще десять треков с говорящими названиями: «Я не буду твоим другом», «Я нашел тебя в даркнете», «Что такое дружба» и другие.

Участники группы подробно рассказывали «Афише Видео» о каждой песне с нового альбома. Подробнее о феномене «Френдзоны» читайте в материале «Афиши Daily».