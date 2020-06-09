Художнице Юлии Цветковой предъявили обвинения в распространении порнографии

Российской художнице и активистке Юлии Цветковой из Комсомольска-на-Амуре предъявили обвинения в распространении порнографии. Об этом она написала в своем фейсбуке.

«Обвинение предъявлено спустя полгода следствия. Теперь я официально обвиняюсь в распространении порнографии. С преступным умыслом и прочими особо тяжкими», — написала активистка.

Осенью на 26-летнюю жительницу Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову завели дела об ЛГБТ-пропаганде и распространении порнографии за рисунки, опубликованные в паблике «Монологи вагины». С их помощью активистка хотела привлечь внимание к проблеме гендерного неравенства и стигматизации женского тела.

С ноября активистка находилась под домашним арестом, в марте 2020 года суд отправил ее под подписку о невыезде. 11 декабря суд оштрафовал Цветкову на 50 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

В январе на активистку завели еще одно дело о пропаганде гомосексуализма из‑за картинки в «ВКонтакте» с надписью «Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи». По этому делу ей и предъявлены обвинения.

9 июня в разных городах России пройдут акции в поддержку Юлии Цветковой. В частности, активисты намерены выйти на одиночные пикеты в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде.

В апреле художница стала лауреатом премии Freedom of Expression в номинации «Искусство».