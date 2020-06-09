Spotify снова запланировал выход в России

Шведский музыкальный стриминговый сервис Spotify может появиться в России этой осенью, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на источники.

В данный момент Spotify ведет переговоры о партнерстве с оператором связи МТС — тот может добавить подписку на сервис в свои тарифные планы. По данным источников, Spotify обсуждает возможное сотрудничество и с другими операторами. Запуск сервиса предварительно запланирован на начало осени.

Это уже далеко не первый раз, когда запуск Spotify в России переносят. Сервис должен был выйти на российский рынок еще в 2014 году, но постоянно сталкивался с различными проблемами — экономическим и политическим кризисом, новыми законами, которые ужесточают работу в России иностранных зарубежных сервисов, и другими.

Тем не менее в прошлом году российский Spotify после всех злоключений все-таки вышел на финишную прямую. Сначала его планировали запустить летом, потом — к концу года, потом — в середине этого года.

Стоимость подписки на Spotify будет сопоставима с таковой у прямого конкурента сервиса — «Яндекс.Музыки», она составит 169 рублей в месяц. Есть и другие предложения — например, за студенческую подписку сервис планирует брать 75 рублей в месяц, за семейный тариф — 269 рублей (эта информация появилась еще в январе).