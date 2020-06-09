Михаилу Ефремову может грозить 12 лет лишения свободы: скончался другой участник устроенного им ДТП

Против актера Михаила Ефремова возбудили уголовное дело после ДТП на Смоленской площади в Москве, в которое он попал в состоянии алкогольного опьянения, пишет ТАСС.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), Ефремову грозит тюремный срок до семи лет. Тем не менее водитель другого автомобиля погиб , поэтому дело могут переквалифицировать на ч. 3 той же статьи — по ней актеру может грозить уже до 12 лет лишения свободы. Сейчас он отпущен под подписку о невыезде.

Авария случилась накануне. Ефремов ехал по Садовому кольцу на своем джипе «гранд чероки» и столкнулся на Смоленской площади с несколькими автомобилями. Сам актер практически не пострадал, а медицинское освидетельствование позже подтвердило, что он был пьян.