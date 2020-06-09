В крови актера Ефремова обнаружили следы наркотиков. Он задержан

В крови актера Михаила Ефремова, который ответственен за ДТП на Смоленской площади в Москве, нашли следы наркотиков, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Он добавил, что следы наркотиков выводятся из организма не сразу и присутствуют в крови некоторое время после последнего употребления. По данным телеграм-канала «112», речь идет о следах кокаина и каннабиноидов.

Источник РИА «Новости» пояснил, что это остаточные следы наркотиков, которые актер употреблял ранее. «На конечном результате, на этом ДТП, это вряд ли отразилось», — отметил он.

Авария случилась накануне. Ефремов ехал по Садовому кольцу на своем «Джип-Гранд-Чероки» и столкнулся на Смоленской площади с несколькими автомобилями. Сам актер практически не пострадал, а медицинское освидетельствование позже подтвердило, что он был пьян.

В результате ДТП погиб водитель грузового фургона Сергей Захаров. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Как реагировали на эту новость пользователи соцсетей, можно прочитать в материале «Афиши Daily».