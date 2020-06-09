В центре Москвы появится новый пешеходный мост

Через Водоотводный канал Москвы-реки построят новый пешеходный мост длиной 56,6 метра. Он соединит стрелку Золотого острова и Крымскую набережную в районе Якиманка. Об этом сообщила председательница Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
«Площадь проекта планировки территории составит 0,53 га. Перед строительством моста мы проведем ряд мероприятий по подготовке улично-дорожной сети. Также вопрос реализации проекта вынесут на общественные обсуждения. Проголосовать и оставить свое мнение горожане смогут в онлайн-режиме», — сказала Анастасия Пятова.
Новый мост соединит пешеходные маршруты, которые проходят по Крымской и Якиманской набережным. Благодаря нему добраться от памятника Петру I и фабрики «Красный Октябрь» до парка «Музеон» получится за считанные минуты.
Городское правительство задумалось о постройке моста в этом месте еще в 2014 году. В мэрии говорили, что о возведении моста просили местные жители, которые жаловались на оторванность основной территории «Красного Октября» от парка.