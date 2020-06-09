В центре Москвы появится новый пешеходный мост

Через Водоотводный канал Москвы-реки построят новый пешеходный мост длиной 56,6 метра. Он соединит стрелку Золотого острова и Крымскую набережную в районе Якиманка. Об этом сообщила председательница Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

«Площадь проекта планировки территории составит 0,53 га. Перед строительством моста мы проведем ряд мероприятий по подготовке улично-дорожной сети. Также вопрос реализации проекта вынесут на общественные обсуждения. Проголосовать и оставить свое мнение горожане смогут в онлайн-режиме», — сказала Анастасия Пятова.