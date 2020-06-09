Третьяковка и Пушкинский музей назвали даты открытия

Третьяковская галерея и Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина назвали даты своего открытия для посетителей, сообщает «Интерфакс».

Третьяковка снова начнет работу с 16 июня — с того же дня, когда в Москве откроются все музеи. Галерея будет принимать посетителей по всем правилам: по электронным билетам и с ограничением по количеству людей в зале.

Подготовка Пушкинского музея к открытию займет немного больше времени — его двери вновь откроются для посещения только 10 июля или даже позже. «Мы ответственны перед нашими сотрудниками и публикой и будем стараться сделать все, чтобы посещение музея было безопасным», — рассказали представители музея.

В Москве отменяют карантин: с сегодняшнего дня, 9 июня, в столице перестанут действовать режим самоизоляции, пропуска и график прогулок. Снятие всех ограничений пройдет в три этапа, второй запланирован как раз на 16 июня.