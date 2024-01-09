Чего мы ждем от музыки в 2024 году: альбом Дорна, больше девушек, меньше арестов

В прошлом году мы вместе с друзьями и экспертами выбрали 33 главных альбома года. Знаете, сколько там было женских релизов? Пять. Из 33. В чартах ситуация чуть лучше: девушки забирают примерно половину топ-20, но во многом благодаря тому, что у Anna Asti и Instasamka есть сразу по несколько треков. И будет очень здорово, если к концу года новых женских имен станет больше, а звучать они будут громче.