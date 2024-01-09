Что случилось с музыкой

Чего мы ждем от музыки в 2024 году: альбом Дорна, больше девушек, меньше арестов

Леша Горбаш
Сегодня в 14:00
Фото: Kate Green/Getty Images
10 пожеланий к музыкальному миру в 2024 году — от самых наивных до крика души в поддержку Vacio.

Новых больших звезд

В 2023 году мы следили за тем, как телеграм дарил нам новых больших артистов просто потому, что они записывают смешные кружочки (а потом дополняют их и крутыми треками), пока в чартах выше остальных была Anna Asti.

Кто станет главными открытиями в 2024-м? Как это случится: виральный хит, тренды соцсетей, инновационный клип? Понятия не имеем — поэтому нам вдвойне интересно.

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Узнать, что будет с героями прошлого года

Saluki записал альбом-эпос. Toxi$ ворвался в чарты. Anna Asti в них окончательно закрепилась. Скриптонит выпустил очень много музыки. Oxxxymiron* ездил в мировой тур и выпускал абстрактный сайд-проект. Стандартный вопрос к новым и старым звездам: что будет дальше?

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Побольше приятных неожиданностей

Лучший музыкальный сюжет — это когда вчера ты ничего не знаешь об артисте, а завтра уже знаешь его/ее новую песню наизусть. Или вот видавший виды человек из олдскула, что с него взять? А тут оп — и происходит что‑то, реанимирующее карьеру. Как в прошлом году с Катей Лель и «Моим мармеладным».

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Чтобы Vacio не сел в тюрьму

В декабре все обсуждали вечеринку Насти Ивлеевой. Шлейф дотянулся и до этого года: в начале января Vacio, который встречал Новый год под арестом, получил еще 10 суток сверху, повестку в военкомат, а также потенциальное уголовное дело. Выглядит все это скверно, остается только пожелать, чтобы артист не получил реальный срок.

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Да и вообще, хотелось бы больше писать о музыке, а не вести криминальную хронику

Еще одно пожелание на этот год — чтобы музыканты могли заниматься музыкой, а не отвлекаться на проблемы с цензурой, общественными организациями и другими активистами.

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Чтобы в топах было больше девушек

В прошлом году мы вместе с друзьями и экспертами выбрали 33 главных альбома года. Знаете, сколько там было женских релизов? Пять. Из 33. В чартах ситуация чуть лучше: девушки забирают примерно половину топ-20, но во многом благодаря тому, что у Anna Asti и Instasamka есть сразу по несколько треков. И будет очень здорово, если к концу года новых женских имен станет больше, а звучать они будут громче.

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Альбом Ивана Дорна!

В декабре Дорн анонсировал альбом на 2024 год — а с момента выхода «Randorn», его прошлого культового альбома, прошло ровно 10 лет (да, в 2017 был «OTD», но он запомнился уже не так сильно). Деталей пока мало: альбом был записан еще к началу 2022-го, доводится до ума сейчас и должен выйти по ходу этого года.

Услышать следующий хит Markul (и не только)

«Стрелы», «Я в моменте», «Fata Morgana», «Zima Blue», «Серпантин» — в карьере Markul было уже достаточно что хитов, что просто мощных песен, чтобы окончательно принять в нем одного из ключевых артистов последних 10 лет. Последние два года он выпускал только синглы (один из них — как раз «Стрелы»). В этом году должен выйти новый альбом. А без хитов они у Markul просто не выходят — осталось понять, как будет звучать следующий.

Также в список ожидаемых релизов заносим Saluki и Boulevard Depo (выпустят как минимум совместный альбом). Скриптонит вряд ли просто так сопроводил альбом «Yeahh» припиской «часть первая». Группа «Аигел» встречала 2024-й на первых местах чартов — будет ли развитие успеха в этом году? Очень ждем ответы на все эти вопросы.

Узнать, что будет с батл-рэпом

В декабре батл-рэп резко скрылся от масс, потому что вырванные из контекста строчки вызвали бурную реакцию у активистов из телеграм-каналов. Сейчас от нас по-прежнему скрыты большинство заметных батлов (включая все видео на канале Versus). И интересно, что ожидает жанр в этом году — игра в молчанку или постепенная оттепель.

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Сезон летних фестивалей

То, ради чего стоит терпеть ледяную зиму и прохладную весну, — лето, жара, фестивали, уже привычные и новые.

В последние пару лет они немного переформатировались и стали уделять больше внимания локальным артистам нынешнего и прошлого поколений. С одной стороны, это немного ограничивает организаторов в подборе лайнапов. С другой — дает возможность показать артистов под неожиданными углами. Так, инди-герои Сироткин и Zoloto в прошлом году стали артистами больших сцен. Кто повторит успех в этом году?

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