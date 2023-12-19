Выбираем 33 главных альбома года вместе c Saluki, Feduk, Галатом и не только

Артист, главный по фитам в 2023 году
Friendly Thug 52 NGG — «Cristoforo Colombo»
Это первый за долгое время альбом, который реально впечатлил — звуком, подачей и текстами, и не с точки зрения свежести звучания и каких‑то хитровыдуманных панчей. Он по-районному берет за душу, как когда‑то давно это делали «Рыночные отношения» и «Черная экономика». Чувствуется, что Саня Friendly Thug все тот же блокбой, несмотря на свою востребованность, и чувствуется, как он кайфует от того, что любимое ремесло начало приносить плоды. Мне это очень близко.
Key Glock — «Glockoma 2 (Deluxe)»
Переслушивал этот альбом, наверное, раз 50 за последние пару месяцев. Под него круто тренироваться, он совсем не надоедает. Не нашел достойных аналогов ни на Западе, ни у нас. Чистая энергия и очень плотная свэга!
Casisdead — «Famous Last Words»
UK-flow, немного мрака и олдскула. Мне нравится, это будто какая‑то часть меня.
Saluki — «Wild Ea$t»
Лучший рэп-альбом года. Без оговорок «на русском языке» или еще каких‑то обесцениваний, просто лучший. Монументальное, насыщенное звездными гостями полотно, где, собственно, рэп перетекает в эмбиент, психоделик-рок, хоровые распевки, регги, джазовые отступления — короче, такого манифеста абсолютной музыкальной свободы я давно не слышал. Скаламбурил бы про «дикий восторг», но даже и это на альбоме сделал кто‑то из гостей.
Ушко — «Wet_hits»
Деконструированный русский поп нулевых. Тандем певицы Даши Ушко и ее мужа, электронного продюсера Moa Pillar, замешивает свое варево габбы, драм-н-бейса, группы «Вирус», XS Project, опенингов аниме и ускоренных тикток-эдитов. Вы, может быть, подумали, что это какая‑то сложная постмодернистская игрушка дьявола, а вовсе нет — очень классные, искренние, рвущие душу на куски песни.
Everything but the Girl — «Fuse»
Участники Everything but the Girl — Бен Уотт и Трейси Торн — начинали на заре восьмидесятых, но свой первый мегахит записали в 1994 году, когда обоим было сильно за 30. А на пике мировой славы, едва только замаячило предложение поехать в мировой тур с U2, они и вовсе остановили свою деятельность. После таких вводных вы не будете удивляться тому, что, пожив спокойно 23 года, дуэт все-таки вернулся с новым альбомом. От их музыки можно было ожидать разного, но они просто сделали то, что умеют лучше всего, — меланхоличные песни с инъекциями джангла и драм-н-бейса. Музыка, которая лечит сердце и успокаивает голову.
Saluki — «Wild Ea$t»
Салуки можно ругать за преобладание формы над содержанием. За лишние заимствования (от незначительных, типа Канье, до вызывающих неудобные вопросы, типа сходства «Bbbitch!» и «trademark usa» Бейби Кима). За длиннющий хронометраж — ну мало какие альбомы размером в 25 треков его оправдывают. Но это все критика от хорошей жизни. «Wild Ea$t» — изобретательный, меломанский, кинематографичный и просто уникальный в пределах страны альбом. Да еще и с крутейшими, понятными песнями. Месяц назад я выпустил шестнадцатиминутный видос, где постарался объяснить крутость альбома, — зацените, если еще не.
Skrillex — «Quest for Fire»
Любимый альбом твоего любимого диджея. В 2023-м Сонни обрел вторую (третью? четвертую?) молодость. Отец бростепа и один из главных поп-продюсеров середины десятых весь год поставлял лучшие треки для ваших вечеринок. Я сам постоянно гонял на сетах «Fine Day Anthem», «Baby again.» и, конечно, содержимое альбома «Quest for Fire»: с разматывающей в свои 52 (йе-ей!) Мисси Эллиот, устрашающим Флоуданом и взрывными дропами Сонни, после которых на моем лице наверняка прибавилось еще несколько мимических морщин. И совсем не жалко!
SBTRKT — «The Rat Road»
Важный британский продюсер разобрался с лейблом, нашел номера постоянного коллаборатора Самфы, а еще победителя премии «Выбор Дрейка, Трэвиса и Андре 3000» Тизо Тачдауна и «новой Джесси Уэйр» Leilah и выпустил новый альбом. В чем его прикол? По нему можно учиться блистательно держать баланс между гулкой эмбиент-электроникой и клейким инди-попом («Limitless» — одна из лучших песен года в принципе). Такого стоило ждать семь лет.
Кишлак — «СХИК2»
Один из последних личных релизов артиста, чья фишка в автобиографичности и откровенности: за это его полюбили подростки и чуть не отменили чиновники. В «СХИК2» Кишлак без прикрас рассказывает о своем опыте, боли и зависимости: если послушать эти песни, станет понятно, как видят мир гиперчувствительные люди с большим сердцем — и большими проблемами (с веществами и менталкой).
Boulevard Depo — «Сертоловский токсик»
Хитро устроенные издевательские тексты, стильное бахвальство, россыпь эзотерических отсылок, выверенные фиты только с достойными таланта Депо — шкатулка с драгоценностями, а не альбом.
«Каспийский груз» — «Осторожно окрашено»
Идеальный камбэк, подаривший группе свежую главу в ее истории, популярность среди новой аудитории и еще один легендарный хит — «На белом». Сборник до тошноты знакомых историй про «безвизовый строгий режим» и «простых людей», которые «ниче не решают», кроме кроссворда. Откликнется всем, кто рос «в однополых семьях, что состоят из бабушки и мамы», а как вырос, стал нужен «только прокуратуре и военкомату».
Редакторка «BandLink. СаундЧек», авторка телеграм-каналов «Интро/аутро» и «Необъективная критика»
The National — «First Two Pages of Frankenstein»
Безусловный фаворит — первый из двух вышедших в этом году релизов The National, «First Two Pages of Frankenstein». Тут могла быть шутка про «слушать Мэтта Бернингера > записаться к психотерапевту», но на деле «First Two Pages of Frankenstein» примерно так и работает. The National всегда удавалось упаковать бытовую грусть и рефлексию в меланхоличные треки так, чтобы создать чувство сопричастности: ты больше не находишься наедине с музыкой в наушниках, а будто разговариваешь с человеком, знающим о тебе больше, чем ты сам можешь рассказать.
На «First Two Pages of Frankenstein» переживший длительную депрессию Бернингер написал, пожалуй, самые личные и пронзительные песни за много лет. Как и всегда, их легко примерить на себя и с небольшим сожалением признать, что они тебе как раз. В этот момент и проявляется утешающая магия The National: эти песни не скажут дежурное «все будет хорошо» — все будет, мягко говоря, не очень, но если есть хоть один человек, способный разделить твои эмоции, это уже не так страшно.
Baxter Dury — «I Thought I Was Better than You»
51-летний Бакстер Дьюри оглядывается на свою жизнь, попутно отрабатывая родовые травмы человека, вынужденного жить в тени собственного отца. Описание звучит как синопсис унылого фильма с какого‑нибудь фестиваля независимого кино, но на деле «I Thought I Was Better than You» оставляет совершенно иное впечатление. В каждом треке Бакстер в своей традиционной манере умело сыпет панчами (в том числе и в свой адрес — чего стоит одно название), дает нелестные характеристики друзьям детства и раз за разом напоминает себе, что как бы он ни хотел быть похожим на Фрэнка Оушена, он все еще похож на своего отца Иэна Дьюри. Как говорится, you’ll laugh, you’ll cry — скучно точно не будет.
В некотором смысле «I Thought I Was Better than You» действительно весьма кинематографичен: вполне представляю, как жизнь лирического героя Дьюри (читай его самого) экранизирует условный Вуди Аллен — другой мастер превращать экзистенциальный кризис в анекдот. Этим талантом обладают далеко не все, и поэтому каждого его обладателя хочется ценить как краснокнижный вид.
Lana Del Rey — «Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd»
Размышляя о любимых альбомах этого года, неожиданно для себя поняла, что много слушала последнюю пластинку Ланы. Ничего удивительного — этот топ получился сборником исключительно автобиографических альбомов, и «Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd» логично занимает свое место.
За Ланой очень интересно наблюдать. На протяжении 11 лет с момента выхода дебютного «Born to Die» она последовательно избавлялась от коммерчески привлекательного образа и выверенных хитов для радио, принесших ей успех, уходя в сторону очень личного сторителлинга и томных баллад. Ее девятый альбом продолжает эту славную традицию, представляя собой коллаж из семейной мифологии, религиозного мистицизма, любви к ретроэстетике, госпелам, женскому рэпу, оркестровым аранжировкам и не только. Его не упрекнешь в диэйуайности — мы все знаем, кто такая Лана и с какими продюсерами она работает, — но столь решительный отказ от идеального поп-имиджа в сторону собственного комфорта с каждым разом вдохновляет все больше. Ведь если кто‑то может сделать это под прицелом таблоидов, значит, и у тебя получится.
«Заточка» — «Острые края»
Накачанный лысый мужчина в черных очках и с татуировками под музыку, которую так и хочется назвать «зажигательной», то читает рэп, то поет кантри. Темы в основном юмористические. Юмор в целом не бульварного кольца. Есть душевное, играет на «Нашем радио». Есть от чего выпасть бровям.
Но я прослушал это альбом раз сто и планирую удвоить цифру. Если предыдущие работы «Заточки» еще могли идти под грифом guilty pleasure — юмор пожиже, музыка попроще — то «Острые края» отрезают любое чувство вины. Первые песни были маленькие — для клуба «16 тонн», эти же большие, как раз для «Стадиума», который «Заточка» и собрала в декабре. Кантри никогда не могло прижиться на местной почве, но оказалось, что подкрепленное рэпом и сугубо про российское нутряное, оно еще как может влюблять в себя.
Ну ладно, кавер на «Угонщицу» — это все-таки guilty pleasure, согласен.
Lil Yachty — «Let’s Start Here»
Лил Яти — очень неплохой рэпер условно новой волны, известный песнями про брокколи (фигурально) и Польшу (на самом деле). Еще он очень хорошо одевается. Этого хватило бы почти всем рэперам, но на свое и наше счастье ему на пути встретился чуть более старший товарищ Тайлер, зе Криэйтор и посоветовал быть посвободнее. Маленький Яхточка близко к сердцу воспринял эти слова и выпустил замечательный психоделический альбом.
Психоделия тут представлена довольно широко: от беспечного варианта, растущего из Beach Boys, до перегруженных гитар и голоса. Как оказалось, даже автотюн, проклятый ключ к хит-парадам, подходит для музыкального трипа, если правильно им воспользоваться. Лил Яти, конечно, освободился еще не полностью и после релиза «Let’s Start Here» возвращался к бестолковому рэпу, но как же хорошо, что он теперь умеет так.
Bad Bunny — «Nadie sabe lo que va a pasar mañana»
Еще один пример человека, которому рамки прославившего его жанра стали тесны. Звезда латиноамериканского попа с внешностью глуповатого любовника из комедий прошлым своим релизом (на испанском!) завоевал номинацию на альбом года на «Грэмми». Новым же доказывает, что ему вообще ничего не важно и не нужно, он сам себе номинация.
Альбом довольно громоздкий и где‑то однообразный, но едва ты начинаешь скучать, как Bunny выдает еще одну грандиозную песню. Как минимум от «Monaco» не смог спрятаться ни один человек, заходивший в инстаграм.
Название альбома переводится как «Никто не знает, что произойдет завтра», но уже понятно, что и завтра и послезавтра латиноамериканская музыка будет в топе — и не только из‑за легкомысленных мелодий.
Артист, автор альбома «Wild Ea$t», про который вы здесь много прочитали
Yeat — «AfterLyfe»
Клевый альбом, он сильно двинул звук куда‑то дальше. Не могу судить, но мне кажется, Yeat находился на своем пике в этот момент. Работа со звуком, флоу — все интересно и звучит как завтра.
Travis Scott — «Utopia»
Очень классно собранный альбом с множеством гениальных людей. Касаемо идей не могу сказать, что они все новые, но их много! И я думаю, это нормально для такого альбома. Такого рода материал двигает культуру за пределы.
Slowthai — «Ugly»
Много живой энергии. Заметно, что он куда‑то движется, набрал эмоций и нашел, что сказать. И все это классно упаковано. Пусть этот альбом и не был очень успешным.
А из русских — те, с кем я работал, и отличились. У Феди (Feduk) много классного материала. У Friendly Thug отличный альбом, Buda тоже — все спортсмены на месте.
И рубрика вне времени: в прошлом году у группы Khruangbin выходил альбом «Ali». Это ****** [кайф], считаю, всем надо послушать.
Артист, экс-участник и продюсер группы «Френдзона»
Latto — «777»
Релиз прошлого года, но я заметил и распробовал его только этой весной после того, как узнал, что мои любимые песни BIA («Whole Lotta Money») и Coi Leray («Blick Blick») загострайтила Latto. Забавно, что и там и там на фите Ники Минаж. Конечно, творчество Latto под прошлым псевдонимом Mulatto я слышал, но это было как‑то неотесанно и быстро улетело из моего поля зрения. На этом же релизе каждый трек идеальный, даже гости в лице Лил Уэйна и Чайлдиш Гамбино выдали свои лучшие парты за последние несколько лет. Послушал альбом миллион раз, любимые треки — «777 pt. 2» и «Sunshine».
100 gecs — «10,000 gecs»
Релиз года и магнум опус коллектива. Меня никогда не цепляли треки, с которыми они прославились, — «Money Machine» и так далее. Они всегда казалось трешем ради треша и музоном для не таких, как все. Но новый релиз — это в первую очередь крутые песни, они остались такими даже в простой аранжировке. А мясо, насаженное на стержень этих песен, — фантастика. От работы с семплами до переизобретения уже переизобретенных жанров. Дилан — псих. Любимые песни — «Dumbest Girl Alive» и «Frog on the Floor» (ничего не могу с собой поделать).
Tyla — «Tyla»
Слушаю прямо сейчас — и ипишка из четырех уникальных треков и одного ремикса неожиданно улетает в альбомы года. Суперсвежо, кристально чистый звук, шикарные топлайны вкупе с визуалом. Тысяча процентов, что это будущий большой артист. Любимые песни — «Water» (вместе с клипом) и «Butterflies».
Вокалистка группы PALC
French 79 — «Teenagers»
Если ничего не путаю, этого исполнителя обнаружила для себя как раз в этом году, может, в конце прошлого. Практически сразу мистер Френч выпустил новый альбом. Такой спокойный, но при этом качевый синтвейв погружает меня в атмосферу фильма, а я очень люблю в ней находиться. Любимые треки с альбома — «Heroes» и «Romantica».
Alex Lam — «Layers»
Очень талантливый парень из Иркутска выпустил первый сольный альбом. Когда его слушаешь, создается впечатление, что Саша дышит своей музыкой: как играется с пространством, какие мелодии выстраивает, как вайбово подает. Определенно советую заценить, потому что у меня он и так все время на репите. Любимые треки с альбома: «Obsession and Stereotypes» и «Planted».
The Chemical Brothers — «No Geography» (2019)
Думаю, все уже давно влюблены в этот альбом — что ж, теперь я тоже с вами. Если French 79 создает для меня иллюзию кино, то этот чудесный дуэт погружает меня в очень динамичную, а иногда и жестокую видеоигру. После песни «We’ve Got to Try» альбом проигрался с начала до конца несчетное количество раз.
Saluki — «Wild Ea$t»
Такая монументальная штучка с амбициями Канье Уэста. Салуки всегда был мастером звуковых придумок, умел задавать атмосферу деталями, намеками, отдельными мазками. В этом альбоме он помимо вышеописанных сильных сторон, которые нигде не потерял, также подтянул единый нарратив и содержание. И они не разочаровывают, а вдохновляют. Реально круто.
«Мельница» — «Символ Солнца»
Очень трогательный сборник фолк-зарисовок, озвученный душеспасительным голосом Натальи О’Шей. По какой‑то раздражающей меня причине старые слушатели группы «Мельница» придираются и ищут в нем отсутствие старого духа коллектива, а по мне это его образцово-показательная работа. Плакал под «Мельницу», наверное, слишком много раз, и вам советую.
Booker — «Злачное место»
Вопрос ко мне звучал так: «Три альбома, от которых ты больше всего кайфанул». И я прибедняться не буду: я очень сильно кайфанул от своего собственного альбома. Это содержательная, взрослая и разнообразная работа в жанре социального фельетона. Его было настолько же неуютно писать, насколько приятно слушать.
Palina — «Ни берега, ни дна»
На правах редактора выбрал сразу пять альбомов — здесь точно был бы Saluki, но, как говорится, «сколько можно». Как житель Беларуси очень рад, что больше всего в 2023 году меня впечатлил альбом именно певицы из Минска.
Если продавать его по-простому: представьте, что слушаете альбом мегазорда, который собрался из Земфиры, Муджуса и Фадеева в его лучшей форме из девяностых. Хотя это, конечно, запрещенный прием: ну сколько можно сравнивать талантливых певиц с Земфирой? Поэтому дальше обойдусь без этого. «Ни берега, ни дна» — отражение всего лучшего, что вобрала в себя задротская поп-музыка за последние 10 лет. А заодно в название неосознанно закралась отсылка к «Би-2» и их «Полковнику».
Здесь мрачный электропоп ловко перетекает в брейкбит, а из него — чуть ли не в блюз и джаз. А потом обратно. И еще разок. Все это объединяется вокруг стихов Полины, которая в них ловит чувство бесконечной тревоги, в которой мы живем последние три года — да и всю жизнь, по-хорошему.
Куок — «Джангл»
Куок растет — не только в музыкальном плане, но и человеческом. В его случае эти вещи тесно переплетены: в контексте «Джангла» кажется важным, в какой музыкальной среде Вова рос. Насколько я могу судить, сам он больше угорал по задротской электронике, а под влиянием старшего брата слушал самую разную гитарную музыку. А потом — как и полагается любому сегодняшнему 23-летнему — в его жизнь с ноги вошел хип-хоп как главная музыка массовой культуры последних 10 лет.
И если музыкой он начал заниматься, проецируя в нее свою искреннюю любовь к электронике (не просто так же его первый релиз издавал Муджус), дальше уже в игру вступило желание говорить со сверстниками на одном языке. Так появились первые рэп-альбомы в виде «Декадансов» (дебютная трилогия Куока), идеи которых год назад вышли на пик и оформились в «Имаго» — точно один из главных в двадцатых альбомов на русском языке. Такой шоукейс всех талантов Куока-продюсера и сонграйтера: в первом он был хорош как будто всегда, а со вторым окончательно вышел на топ-уровень в последние пару лет.
А сейчас детские мечты уже реализованы, общий язык с ровесниками найден — и Куок самым логичным образом с головой зарывается в музыку, которую ему когда‑то ставил брат: в детстве она тебе нравится, возможно, неосознанно, потому что ты априори заряжаешь эти непонятные гитарные треки с мыслью «брат точно подкинул крутое». А потом ты вырастаешь — и детская ностальгия сплавляется в единое целое с твоей уже классной наслушанностью.
Why, Berry — «F Eel Me!»
Самый отлетевший рэп-альбом года. Безумные биты, которые впитали в себя одновременно все лучшее от ярчайшей эпохи нулевых (той, где пиковые Фаррелл и Тимбалэнд) и от современной любви к перегруженным басам и хаотичным семплам. Это абсолютная победа формы над содержанием, но форма здесь такая, что хочется уточнить: это триумф авангардного психоделического рэпа над любым, даже самым глубоким, смыслом. Отдельная радость — куплет Basic Boy о разнице музыкальных вкусов поколений прошлого и настоящего.
Скриптонит — «Yeahh, pt. 1»
Скриптонит тут всю дорогу упражняется в танцпольном рэпе — и впервые за 2023 год выпускает песни, которые легко представить в чартах. Беззаботный «С поцелуев», головокружительный «Кое-че лучше чем», «Интерлюдия» (ломаный бит в финале — это что за покемон вообще, такая красота!), которая то ли осознанный, то ли подсознательный кивок в сторону все того же праймового Тимбаленда — Скрип тут показывает, что и без более «позитивных» гостей вытягивает музыку, доступную широкому слушателю.
В заключительном треке «Игру» он финально расставляет акценты: говорит про игру, в которой «всех переиграл и забрал нал». И уточняет свою сегодняшнюю мотивацию: «Для меня спорт — это закрыть рты, обозначить рамки, не тянуть время за яйки».
В этом году Скриптонит точно всех переиграл: выпустил столько музыки, что в итоге абсолютно любой из его слушателей найдет что‑нибудь для себя. Рты тоже закрыты — в особенности после дропа Gruppa Skryptonite и вот этого альбома. Рамки вроде бы и обозначены — но с ними он разобрался еще на «Свистках и бумажках», проговорив, что их больше нет.
«ЛСП» — «Несчастные люди»
«Несчастные люди» — альбом, опять открывающий Олега с новой стороны. Он по-прежнему иносказателен — но как будто стал намного чутче к действительности, которая наполняет мир не его «городской трилогии», а тот, что здесь и сейчас живет под окном. Только вместо песен в лоб — сборник произведений, работающих как кривое отражение этого мира. Где‑то с преувеличениями и округлениями — поди разберись в этом лабиринте.