Выбираем 33 главных альбома года вместе c Saluki, Feduk, Галатом и не только

Безусловный фаворит — первый из двух вышедших в этом году релизов The National, «First Two Pages of Frankenstein». Тут могла быть шутка про «слушать Мэтта Бернингера > записаться к психотерапевту», но на деле «First Two Pages of Frankenstein» примерно так и работает. The National всегда удавалось упаковать бытовую грусть и рефлексию в меланхоличные треки так, чтобы создать чувство сопричастности: ты больше не находишься наедине с музыкой в наушниках, а будто разговариваешь с человеком, знающим о тебе больше, чем ты сам можешь рассказать.