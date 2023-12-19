Выбираем 33 главных альбома года вместе c Saluki, Feduk, Галатом и не только

За Ланой очень интересно наблюдать. На протяжении 11 лет с момента выхода дебютного «Born to Die» она последовательно избавлялась от коммерчески привлекательного образа и выверенных хитов для радио, принесших ей успех, уходя в сторону очень личного сторителлинга и томных баллад. Ее девятый альбом продолжает эту славную традицию, представляя собой коллаж из семейной мифологии, религиозного мистицизма, любви к ретроэстетике, госпелам, женскому рэпу, оркестровым аранжировкам и не только. Его не упрекнешь в диэйуайности — мы все знаем, кто такая Лана и с какими продюсерами она работает, — но столь решительный отказ от идеального поп-имиджа в сторону собственного комфорта с каждым разом вдохновляет все больше. Ведь если кто‑то может сделать это под прицелом таблоидов, значит, и у тебя получится.