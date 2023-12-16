СК завел уголовные дела на баттл-рэперов из‑за обидных панчлайнов про русских

«Ни о какой чести не может быть и речи, когда напротив такой токсичный гандон. Обещайте ему [драться] честно, один на один, а потом гасите его втроем. Это что за причесон? Я не могу понять. Ты вроде не собирался стрелять у меня сигарету, но я уже не против снять с тебя скальп», — говорит в записи рэпер Шерафган Шаримов.