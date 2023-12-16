СК завел уголовные дела на баттл-рэперов из‑за обидных панчлайнов про русских

Следственный комитет завел против баттл-рэперов уголовные дела о возбуждении ненависти. Поводом стали панчлайны, возмутившие негативно настроенных к мигрантам россиян. Один из артистов принес извинения за шутку и сообщил об угрозах в свой адрес.
15 декабря антимигрантский телеграм-канал «Многонационал» с 200 тыс. подписчиков выложил фрагменты двух баттлов, на которых рэперы высмеивают оппонентов на национальной почве. Автор поста отмечает, что артисты являются выходцами из Кыргызстана и Таджикистана. Аналогичный пост позже появился в телеграм-канале издания «Ридовка», у которого 2 млн подписчиков.
«Я ***** [бью] по беременной русской, это превентивный удар», — читает в ролике Ислам Закиров, известный как Рецидив.
«Ни о какой чести не может быть и речи, когда напротив такой токсичный гандон. Обещайте ему [драться] честно, один на один, а потом гасите его втроем. Это что за причесон? Я не могу понять. Ты вроде не собирался стрелять у меня сигарету, но я уже не против снять с тебя скальп», — говорит в записи рэпер Шерафган Шаримов.
Последняя строчка отсылает к июльскому инциденту в Электростали, где двое мужчин ножом срезали с парня ирокез вместе с частью кожи. Она прозвучала во время выступления Шерафгана на баттле «Кубка МЦ» в конце августа этого года, но видео было выложено в сеть лишь 26 ноября.
Автор «Многонационала» опубликовал ссылки на личные аккаунты Рецидива и Шерафгана во «ВКонтакте», а также призвал репостить ролик в бота Следственного комитета и приемную Бастрыкина в ВК.
«Отметим, что данные специалисты живут в Москве и даже не пытаются скрывать свою ненависть к русским», — добавляет анонимный автор канала.
СК ответил каналам возбуждением уголовного дела против рэперов по ч. 2 ст. 282 УК РФ (публичное возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности), пишет телеканал «Царьград». Поручение предоставить доклад о ходе расследования дал глава ведомства Александр Бастрыкин, он также поставил дело на личный контроль.
«Согласно публикации социальных медиа, двумя уроженцами среднеазиатских республик, проживающими на территории города Москвы, допущены публичные высказывания на тему применения насилия в отношении граждан по признаку национальности», — говорится в заявлении информационного центра СК.
Телеграм-канал «Тот самый панч» опубликовал ролик, в котором Рецидив приносит прощенияу тех, кого могли оскорбить его слова.
«Хотел высказаться по сложившейся ситуации вокруг моей глупой шутки на баттле. Моя строчка не несла цели кого‑то оскорбить или принизить по национальному признаку. Если вы оскорбились, я хотел бы принести свои искренние извинения», — говорит рэпер.
«Я сам родился в России, большую часть жизни тут живу. Призываю всех к мирному решению этой ситуации», — добавил он.
Сейчас страницы Рецидива и Шерафгана в ВК удалены.
Кроме этого, «Тот самый панч» запостил несколько скриншотов из личных сообщений Рецидива. В них в адрес рэпера сыпятся проклятия, оскорбления на национальной почве, пожелания тюрьмы и смерти.