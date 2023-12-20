На рэперов завели уголовные дела за то, что на батлах делали годами. Это конец жанра?

Батл-МС, которые близко общались с Шерафганом, всегда говорили о нем как о дружелюбном, спокойном и вежливом молодом человеке. И таких в батл-рэпе подавляющее большинство. Любой, кто бывал на батловых ивентах, хорошо знает эффект, когда паренек, с которым ты только что увлеченно обсуждал музыкальные новинки, вдруг врывается в круг и превращается в жестокого маньяка. Потом батл заканчивается, и он снова становится улыбчивым юношей, который и твоим здоровьем искренне поинтересуется, и в непростой ситуации поддержит. Да, в батловом мире этот контраст слишком разительный — из‑за особенностей культуры, в которой принято подрывать нормы устоявшейся морали, ценить свободу слова и не гнушаться жесткими методами ради победы над оппонентами и реакции толпы.