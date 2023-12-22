Твоя пьяная подруга. Как Анна Асти стала поп-царицей России

Два года назад Анна Асти ушла из дуэта Artik & Asti. В составе группы ее заменила новая Асти, и казалось, что никто и не заметит перестановку внутри коллектива, а про «Асти 1.0» все быстро забудут. Вышло ровно наоборот: к концу 2023 года Анна безоговорочно главная певица российской сцены, а дела у бывшей группы идут хорошо, но и близко не в таких масштабах.
Анна без остановки выпускает хиты, дает концерты-солдауты, становится во главе собственного лейбла Fenix (названного в честь ее прошлогоднего альбома), который собрал у себя большинство артистов бывшего мейджора Universal, и получает респекты от героев самых разных поколений: вот Instasamka поет ее песни в караоке, а вот дань уважения отдает Филипп Киркоров.
Анна Асти — везде и для всех сразу. Как у нее это получилось?
Первые шаги. Чем Анна Асти занималась до сольной карьеры
Анна Дзюба родом из украинского города Черкассы. Она начала писать песни еще в 2007 году — это были сентиментальные истории о нелюбви. Тогда девушке хотелось быть сильной артисткой «в духе Алиши Кис», под которую она «люто косила». Ее ранние псевдонимы — Анна Ди и Baby Lil.
Так звучала одна из первых песен Анны Асти — это размашистая англоязычная поп-баллада по всем заветам популярной музыки второй половины нулевых. По легенде, именно благодаря этому треку она стала участницей дуэта Artik & Asti.
Он образовался в 2010 году — украинский артист и продюсер Артем Умрихин (Артик) планировал собрать новый проект, где отвечал бы за рэп, а за вокал — девушка-певица. Ею и стала Анна Асти.
Свою формулу хита тандем нащупал довольно быстро: Анна пела припевы, Артем читал рэп-куплеты. Все песни, на начальном этапе написанные Умрихиным, — обязательно о любви. Уклон при этом с первых синглов делался на вокал Анны.
«В нашем случае все знают, что я жду свои две строчки — и все. До 2016 года я вообще почти не имел строчек в наших песнях, потому что намеренно писал так песни, не чувствовал себя там гармонично, это же именно такие песни-танцевалочки», — говорил Артик.
Первый успех группы случился уже в 2011 году — это была песня «Моя последняя надежда». Она строилась на простом, но рабочем принципе: есть вокалистка и доступный текст о любви, а есть рэпер в духе Тимати или Джигана, который продолжает тему с мужской позиции.
Своего пика тандем достиг в 2019 году — тогда вышел трек «Грустный дэнс» (353 миллиона просмотров на ютубе на момент публикации текста), который служит идеальным отражением всей дискографии дуэта. Ее авторами были сонграйтер Дмитрий Лорен и продюсер Олег Сашко — люди, которые позже сыграют важную роль в сольной карьере Асти.
Феникс вырвался на свободу и позвал по барам
В ноябре 2021 года история закончилась: Анна решила начать сольную карьеру, прихватив с собой хитмейкерский дуэт внутри дуэта — как раз Лорена и Сашко. Творческое расставание с Артемом девушка позже сформулирует так: «Он сказал мне: „Лети высоко, моя птичка“, и я полетела» (это интро альбома «Феникс»).
Права на все песни остались у Артика, который вскоре нашел для тандема новую Асти. Анна же приступила к написанию альбома: ей нужно было срочно набрать побольше материала, чтобы хватило на концертную программу. При этом девушку мучил страх проиграть в одиночку — остаться без внимания и растерять всю аудиторию. Новый альбом должен был доказать: она все еще в игре и, более того, стала только сильнее в свободном плавании.
В январе 2022 года Анна подписала контракт с мейджор-лейблом Universal и выпустила сингл «Феникс». В клип заложили дополнительную метафору перерождения: сожгли рукопись «Грустный дэнс», а из клетки выпустили птичку.
А потом случилось 24 февраля. Через пару недель Universal вместе с Sony и Warner Music ушел с российского рынка, а музыка Анны стала выпускаться через российского дистрибьютора Zvonko Digital. После начала конфликта в Украине Анна Асти никак не комментировала ситуацию, а в октябре этого года СМИ писали о том, что она получила российское гражданство.
Но Анна продолжала выпускать музыку. В апреле вышел фит с Филиппом Киркоровым «Хобби» (певица благодарила его за поддержку после ухода из группы), а как раз к началу летнего сезона появился трек «По барам» — вероятно, самый прилипчивый чартовый хит 2022 года.
Через пару недель альбом «Феникс» взял штурмом стриминги, официозная эстрада тоже зафиксировала успех: «По барам» забрала премию «Золотой граммофон», а VK признал Анну артисткой года. К концу года становится понятно: Анна Асти не просто вернулась, но и превзошла прошлые успехи дуэта. Затем — открытие собственного бара, участие в шоу на федеральных телеканалах и солдауты в туре.
В 2023 году Асти стала главой одного из крупнейших лейблов России
В сентябре 2023 года Анна запустила собственный лейбл Fenix. Туда перешли многие подписанты российского отделения Universal, а генеральным директором стал бывший коммерческий директор Universal Music Group Сергей Красненко. Список участников лейбла солидный, среди них — Лолита, Shortpаris, RSAC, Элджей, Найк Борзов и не только.
Там и вышел новый большой альбом «Царица» — одноименный хит прилагался, а к статусу главной поп-звезды не осталось никаких вопросов.
Почему ее музыка работает
Интро альбома «Феникс» — это программное выступление Анны Асти. В нем она противопоставляет себя засилью треков про «деньги, деньги, тачки», топит за «новую правду» и отвечает Артику: «Я полетела». Песни первого альбома не отличаются экспериментами, а даже настаивают на своем однообразии: это либо дип-хаус для «грустного дэнса», либо лирический «медляк» для поездок домой из клуба. Здесь выделяется разве что речитатив в том самом интро «Моя птичка».
Ключевое отличие «Царицы» от первого альбома зафиксировано в текстах: «Детка стала взрослой». В куплетах появилось чуть больше самоанализа, вроде ответов на сообщения очередному «мудаку», которые объясняются жаждой любви от внутреннего ребенка («Космически»). Звук стал еще более стройным и выверенным. В остальном песни сделаны все с тем же жанровым и тематическим однообразием. Когда журналисты перед выходом пластинки интересовались, чем будет отличаться новый альбом от предыдущего, Анна замечала: «Зачем придумывать велосипед?» И действительно, Асти совсем не удивляет слушателя, но от нее этого и не ждут. Предсказуемость ее тем и звучания — та самая стабильность, которая так нужна людям.
Анна вполне откровенно говорит о своем творческом методе. Все ее песни — про состоятельную взрослую женщину, которая каждой песней отвечает на вопрос: «А что у тебя на личном?» Вот есть девушка и абстрактный «мудак» — он либо бросит ее, либо уже это сделал, игнорит, разбивает сердца других, но как же хочется в него влюбиться, и кто уж тут устоит. При кажущейся силе главной героини она рада обмануться и вернуться к бывшему, зная, что будет больно. И в этот вечный цикл укладываются все тексты ее песен. При этом в них нет ни грамма осуждения: всем своим героиням Анна прощает повторную ошибку, а вот «мудак» свое получит, она буквально «отомстит за каждую». Это еще одна частая тема ее песен — карма, возмездие, наказание (об этом весь трек «Бумеранг»).
Важно и другое: Анна Асти очень точно заметила, что все ключевые события современной девушки ушли на экран смартфона. Ключевые события ее песен — это слезливое сообщение от бывшего («Бумеранг»), «игнор» в сети («Хобби») или совместное фото еще одного бывшего со следующей девушкой («Целуешь другую»). Язык ее альбомов — это «геолокация», «мобила», «плейлист», «блэклист», «айфон» и «директ», а единственный интершум — звук набранных сообщений («Повело»).
Здесь сторис заменяет любой намек партнеру, диалог превращается в архив отношений, а настроение отражает прежде всего «минорный плейлист». Певица прямо говорит о практичности своих релизов. Например, «Повело» — песня, чтобы «вновь залить stories с этим треком».
«Еще важнее для меня доносить внешним видом свое состояние, я живу на сцене, в кадре», — говорит Анна в одном из интервью. И в каждом клипе она — само совершенство, сильная и мудрая женщина. Ее западные ориентиры (по собственному признанию) тоже сильные женские фигуры — Дуа Липа и Ким Кардашьян, как и кумиры юности — Алла Пугачева и Кристина Агилера.
«Если огрубить, то на рубеже девяностых и нулевых песни про женщин и для женщин почти всегда были очень страдательными, а героини в них оказывались пассивными объектами, которых бросил мужик. „Женское счастье — был бы милый рядом“ — и вот это вот все. Но в десятых российское общество меняется: женщины чаще создают бизнесы, становятся руководительницами и так далее, в той или иной мере возникает запрос на феминизм. Именно в это время, в середине-конце десятых, выстреливают Лобода и Ольга Бузова, а заодно второе дыхание появляется у карьеры Лолиты. Все они так или иначе поют про сильную женщину, которая мужику просто так ничего не спустит. И все это очень хорошо рифмуется с западным трендом примерно на то же самое — там Тейлор Свифт и Бейонсе показывают, какой независимой может быть женщина в XXI веке.
Так что успех Асти отлично укладывается в этот мировой тренд, который у нас тоже чувствует себя отлично, просто со своими особенностями».
Лучшая пьяная подруга
При этом в инфополе Анна не забывает оставаться уязвимой. Она открыто говорит и про опыт похудения, и про неудачи на концертах, и про страх остаться без внимания. А многие интервью Анны — это истории банального преодоления себя, трюизмы и цитаты для пабликов. И пока одни будут ругать ее за пафос или нравоучения, другие (а их легион) найдут в ней лучшую подругу.
Сама певица называет свои релизы поддерживающими. Она даже задумывалась о том, чтобы проводить для девушек мотивирующие семинары. По сути, Анна в итоге записала свой онлайн-курс — просто в виде музыкальных альбомов, песен-аффирмаций. Это особенно ясно, если слушать их делюкс-версии с комментариями и терапевтическими советами, вроде «Давай договоримся, дослушав эту песню, ты больше никогда не вспомнишь о нем» («Целуешь другую») или «Милая, это пройдет» («Дурак»). «Возвращайся, когда нужна поддержка», — говорит певица в конце второго альбома.
Вокал тоже играет свою роль. Например, посмотрите, как Анна перепевает «Летний дождь» Игоря Талькова. Исполнение Анны отмечала даже Лариса Долина — главный ревизор молодых вокалистов России (и главный хейтер Вали Карнавал). Впрочем, к стремительному успеху тикток-артистов у Анны тоже много вопросов.
Показательно, что главные хиты Дима Лорен отправляет Анне с пометкой «пьяненькая песня получилась». «Потому что только пьяные песни людям и нравятся», — говорит Анна, возможно, не осознавая, насколько права. В этих песнях не просто нет повестки и социальной реальности, в них и действительность искажена: есть только открытый директ с парнем, маршрут такси до ближайшего бара и смакование любого неудачного романа.
Ее музыка ничего не требует от слушателя и, более того, дает полное право на слабость, свободу в любых искушениях. «Будь любой, а я пойму и поддержу, от любых проблем можно просто сбежать, и ничего в этом страшного нет», — как бы говорит Анна. И это очень соблазнительный посыл, который особенно резонирует в крайне тревожном и напряженном обществе.
Пока вокруг настоящий глобальный ад, она сосредоточена на «персональном апокалипсисе» каждого — и вот в таком конце света готова спасти многих. Если одни артисты требуют от слушателя задуматься о будущем и настоящем, то Анна остается верной подругой: она никогда не осудит и поймет любое твое безрассудство и бездействие. Пока одним нужен успех и признание, Анне нужен только слушатель-пациент, который сам нуждается в поддержке. А таких, как выяснилось, сейчас миллионы.