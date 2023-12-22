Твоя пьяная подруга. Как Анна Асти стала поп-царицей России

«Если огрубить, то на рубеже девяностых и нулевых песни про женщин и для женщин почти всегда были очень страдательными, а героини в них оказывались пассивными объектами, которых бросил мужик. „Женское счастье — был бы милый рядом“ — и вот это вот все. Но в десятых российское общество меняется: женщины чаще создают бизнесы, становятся руководительницами и так далее, в той или иной мере возникает запрос на феминизм. Именно в это время, в середине-конце десятых, выстреливают Лобода и Ольга Бузова, а заодно второе дыхание появляется у карьеры Лолиты. Все они так или иначе поют про сильную женщину, которая мужику просто так ничего не спустит. И все это очень хорошо рифмуется с западным трендом примерно на то же самое — там Тейлор Свифт и Бейонсе показывают, какой независимой может быть женщина в XXI веке.