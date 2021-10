То ли у Дель Рей особенно фанатичная аудитория, то ли у нее самый уязвимый на свете компьютер (возможно, и то и другое?), но ее ауттейки попадают в сеть с беспрецедентной частотой: сайт Lanapedia ведет хронику этих утечек, которых уже сильно больше сотни. Эта вещь — одна из немногих, у чьего дебюта в торрентах даже нет точной даты. Однако известно, что она входит в число ранних записей Ланы и ее недолго жившего проекта Lizzy Grant and the Phenomena. Спартанская аранжировка «Disco» выделяется даже по меркам фолк-фазы Дель Рей, ограничивающейся здесь голосом и акустической гитарой.

На то, что к выходу «Born to Die» Дель Рей готовилась долго и старательно, указывает и количество — несколько десятков — и качество ее ауттейков той поры. «Backfire» чуть старше и прилипчивее других, а еще это прямо-таки среднее арифметическое будущих записей Ланы. Сальваторе, с обращения к которому начинается песня, впоследствии станет титульным героем трека с альбома «Honeymoon», Сида и Нэнси певица помянет в еще одной редкой вещи «Never Let Me Go», фраза «маленький кусочек рая» прозвучит на недавней пластинке «Chemtrails over the Country Club», ну а тему «Backfire» — любви, обреченной на трагическую концовку, — Дель Рей раскрывает на протяжении всей карьеры.

«Gods and Monsters»

EP «Paradise», 2012