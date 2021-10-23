Героиня очередного выпуска «Обратной стороны» — выпустившая новый альбом «Blue Banisters» Лана Дель Рей. У нее столько неизданных песен, что им посвящена длинная глава «Википедии». На «Blue Banisters» нашлось место полудюжине вещей, еще недавно считавшихся ауттейками, а мы выбираем лучшие из неальбомных и остающихся неизданными треков Дель Рей.

«Disco» неизданный трек, 2007

То ли у Дель Рей особенно фанатичная аудитория, то ли у нее самый уязвимый на свете компьютер (возможно, и то и другое?), но ее ауттейки попадают в сеть с беспрецедентной частотой: сайт Lanapedia ведет хронику этих утечек, которых уже сильно больше сотни. Эта вещь — одна из немногих, у чьего дебюта в торрентах даже нет точной даты. Однако известно, что она входит в число ранних записей Ланы и ее недолго жившего проекта Lizzy Grant and the Phenomena. Спартанская аранжировка «Disco» выделяется даже по меркам фолк-фазы Дель Рей, ограничивающейся здесь голосом и акустической гитарой. «Yayo» c альбома «Lana Del Ray A.K.A. Lizzy Grant», 2010

«Yayo» формально нельзя назвать ауттейком, однако статус записанного в 2008 году первого альбома Дель Рей остается туманным: он пробыл в цифровых магазинах недолго, после чего обзаведшаяся новым менеджментом Лана выкупила его у своего первого лейбла. Выбившись в звезды с пластинкой «Born to Die», Дель Рей заикнулась о переиздании «Lana Del Ray», но ограничилась перезаписью «Yayo» для EP «Paradise». Между тем одной из лучших в репертуаре певицы ее делает именно отсутствующая на стриминг-сервисах альбомная версия — невыносимо красивая баллада о нездоровых отношениях. «Backfire» неизданный трек, 2010

На то, что к выходу «Born to Die» Дель Рей готовилась долго и старательно, указывает и количество — несколько десятков — и качество ее ауттейков той поры. «Backfire» чуть старше и прилипчивее других, а еще это прямо-таки среднее арифметическое будущих записей Ланы. Сальваторе, с обращения к которому начинается песня, впоследствии станет титульным героем трека с альбома «Honeymoon», Сида и Нэнси певица помянет в еще одной редкой вещи «Never Let Me Go», фраза «маленький кусочек рая» прозвучит на недавней пластинке «Chemtrails over the Country Club», ну а тему «Backfire» — любви, обреченной на трагическую концовку, — Дель Рей раскрывает на протяжении всей карьеры. «Gods and Monsters» EP «Paradise», 2012

Выйдя по горячим следам успеха «Born to Die» и став частью его двухдискового переиздания, EP «Paradise» продемонстрировал более зрелую и бескомпромиссную сторону Ланы. Начинавшаяся с одного нашумевшего откровения и острившая по адресу Харви Вайнштейна «Cola» в итоге была исключена из ее концертных сет-листов, так что проиллюстрируем артистический прогресс Дель Рей этой песней. В совершенно линчевской «Gods and Monsters» она вдохновенно стирает грань между собой и своей лирической героиней, вспоминая Джима Моррисона и врезаясь в память программной строчкой «С богом мы не ладим, поэтому я пою». «Dayglo Reflection» неизданный трек, 2012

Эта песня была одним из хайлайтов последней прижизненной пластинки Бобби Уомака «The Bravest Man in the Universe» — спродюсированной Деймоном Албарном и Ричардом Расселлом и награжденной премией журнала Q в категории «Альбом года». Стоит ли удивляться, что вскоре после ее релиза в сети появилась неавторизованная версия «Dayglo Reflection», где остались семплы из песни Капитана Бифхарта и интервью с Сэм Куком, но поет одна Дель Рей. «Hollywood» неизданный трек, 2012

Несколько лет назад артистка поделилась планами составить компиляцию лучших из ее ауттейков — включая, в частности, «Hollywood» (не путать с «Hollywood’s Dead», которая туда тоже попала бы). По словам Ланы, сейчас в сети лежит версия с «неправильным» продакшеном, хотя именно он — заставляющий вспомнить саундтрек к «Драйву» и другую продукцию лейбла Italians Do It Better — составляет значительную долю обаяния этого мечтательного ретротрека. «Chelsea Hotel No. 2» неизданный трек, 2013

У Ланы столько оригинальных песен, что она довольно редко отвлекается на кавер-версии. Но ее перелицовка знаменитой песни Леонарда Коэна — сочиненной по мотивам его свидания с Дженис Джоплин в титульном нью-йоркском отеле и вписанной в сюжет одного из романов Виктора Пелевина — стоит в их ряду особняком. Впервые обнародованная в формате ютьюб-видео, песня регулярно звучит на концертах Дель Рей, а в 2017 году она спела ее на представительном трибьюте Коэну в его родном Монреале в компании его сына Адама. «Big Eyes» из саундтрека к «Большим глазам», 2014

Номинально подходящую под формат рубрики песню «Young and Beautiful» из саундтрека к «Великому Гэтсби» язык не поворачивается назвать обделенной славой — в конце концов, Дель Рей пела ее на свадьбе Канье Уэста и Ким Кардашьян в Версале. Вспомним вместо этого не менее эффектную — и более важную в контексте фильма — «Big Eyes» из снятой Тимом Бертоном проходной биографической драмы на близкую Лане тему токсичных отношений. Записанная с оркестром песня заработала Дель Рей номинацию на «Золотой глобус». «Flipside» бонус-трек альбома «Ultraviolence», 2014

Одной из самых необычных и гипнотических в смысле звучания песен Ланы пришлось довольствоваться ролью бонус-трека нескольких (но далеко не всех) делюкс-изданий ее третьего альбома «Ultraviolence». Отпевая очередной роман, Дель Рей одновременно вдохновляется модной тогда эстетикой группы The xx и отдает должное 1990-м, когда по одну сторону океана набирал обороты гранж, а по другую начинала Пи Джей Харви. (Характерно, что в туре в поддержку пластинки Лану разогревала Кортни Лав.) «Looking for America» неальбомный сингл, 2019

Упомянув Брюса Спрингстина не только во «Flipside», но и в более ранней песне «American», в прошлом году Дель Рей нарвалась на комплимент самого Босса, по делу назвавшего Лану «одним из лучших сонграйтеров в стране». Этот вышедший за считаные недели до ее опус магнум «Norman Fucking Rockwell!» сингл дает понять, почему слава Дель Рей добралась до самых верхов рок-н-ролльной иерархии. В «Looking for America» она находит идеальный баланс между личным и общественным — деликатно скорбя по жертвам массовых убийств в Эль-Пасо и Дейтоне и тихо мечтая об Америке, где оружие заменили фейерверки.