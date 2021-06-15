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Фанаты сжигают мерч Билли Айлиш. Что случилось?

Дарья Мельникова
Вчера в 21:18

Поклонники Билли Айлиш обвиняют певицу в квирбейтинге (намеке на гомосексуальность с целью повысить популярность за счет ЛГБТ-сообщества), расизме и пренебрежительном отношении к фанатам. Они требуют отменить певицу. Мы попытались разобраться, с чего все началось.

10 июня Билли Айлиш выложила серию фотографий к последнему синглу «Lost Cause» с подписью: «Я люблю девушек». Пост вызвал недоумение среди ее поклонников, которые стали гадать, это каминг-аут или квирбейтинг.

В социальных сетях появился хештег #billieeilishisoverparty, под которым пользователи высказывали свое недовольство певицей. Помимо поста в инстаграме фанатов возмущает, что Айлиш встречается с актером Мэттью Тайлером Ворсом, которого в интернете считают расистом и гомофобом. По сети гуляют скриншоты его старых постов и комментариев, в которых он использовал оскорбительные слова для геев и афроамериканцев, называл Адель «британской Мисс Пигги», а свободолюбивых девушек — «проститутками».

Тем временем градус недовольства достиг того, что фанаты стали сжигать и выбрасывать мерч певицы.

«Сжигаю весь мерч Билли Айлиш»

Однако нашлись те, кто решил воспользоваться ситуацией и заполучить вещи из коллекции Айлиш, о которых давно мечтали.

Также одной из причин недовольства фанатов стали лайки певицы. Сначала к публикации в инстаграме, где участников ее фандома называют тупыми, затем к посту с оскорбительным мемом про Луи Томлинсона (бывшего участника One Direction).

«Билли лайкнула пост о ее фандоме с утверждением, что предполагаемые посты (ее молодого человека) были сфабрикованы» На картинке написано: «Этот фандом такой странный. Зачем люди оттуда идут в чужие комментарии и говорят что‑то такое, в чем особо не разбираются. Иногда вы все выдумываете, а иногда — тупые. Вам всем временами нужно просто заниматься своими делами»

Были и те, кто защищал Айлиш перед озлобленными фанатами.

Однако настоящий скандал разгорелся после того, как в интернете появилось старое видео певицы, где она называет азиатов оскорбительным словом chinks и передразнивает их манеру общения.

«Подожди, дай мне разобраться. Билли Айлиш встречается с 30-летним расистом и гомофобом, она также расистка по отношению к азиатам, говорила, что ее смущают ее поклонники, и квирбейтила после того, как несколько раз доказывала, что она натуралка…»
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