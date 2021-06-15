Фанаты сжигают мерч Билли Айлиш. Что случилось?

Поклонники Билли Айлиш обвиняют певицу в квирбейтинге (намеке на гомосексуальность с целью повысить популярность за счет ЛГБТ-сообщества), расизме и пренебрежительном отношении к фанатам. Они требуют отменить певицу. Мы попытались разобраться, с чего все началось.
10 июня Билли Айлиш выложила серию фотографий к последнему синглу «Lost Cause» с подписью: «Я люблю девушек». Пост вызвал недоумение среди ее поклонников, которые стали гадать, это каминг-аут или квирбейтинг.
«Размещать сексуальный контент с другими женщинами с подписью „Я люблю девушек“ и все же называть себя натуралом — это квирбейтинг. Кто‑нибудь, передайте Билли, что просто сказать, что ты любишь девушек, не выйдет. Я надеюсь, что она подробно расскажет о своих постах, и я знаю, что она видит эти комментарии»
В социальных сетях появился хештег #billieeilishisoverparty, под которым пользователи высказывали свое недовольство певицей. Помимо поста в инстаграме фанатов возмущает, что Айлиш встречается с актером Мэттью Тайлером Ворсом, которого в интернете считают расистом и гомофобом. По сети гуляют скриншоты его старых постов и комментариев, в которых он использовал оскорбительные слова для геев и афроамериканцев, называл Адель «британской Мисс Пигги», а свободолюбивых девушек — «проститутками».
«КТО МОГ ЭТО ПРЕДВИДЕТЬ: фанаты Билли Айлиш расстроены появившимися гомофобными и расистскими заявлениями, якобы сделанными ее новым бойфрендом — 29-летним Билли Мэттью Тайлером Ворсом. Билли и Мэттью недавно видели вместе в Диснейленде»
«Итак, ты говоришь мне, что Билли Айлиш опубликовала фотографию с надписью „Я люблю девушек“, в то время как она встречается с расистом и гомофобом, который на десять лет старше ее? Еще и во время Месяца гордости????»
«Билли Айлиш публикует „Я люблю девушек“, а затем идет на свидание с гомофобным сторонником Трампа. Это так грубо»
Тем временем градус недовольства достиг того, что фанаты стали сжигать и выбрасывать мерч певицы.
«Я только что видел, как фанатка Билли сжигала свои плакаты и выбрасывала мерч в мусорку. Если вы совершите ошибку, сожгут ли родители ваши детские фотографии и выбросят ли вашу одежду в мусорное ведро? Это ВАШИ деньги, которые вы потратили на них, так зачем выбрасывать их из‑за небольшой ошибки, которую совершил кто‑то другой :D»
«Сжигаю весь мерч Билли Айлиш»
«Что происходит с Билли? Люди плачут из‑за того, что им приходится выбрасывать мерч, и это отстой»
Однако нашлись те, кто решил воспользоваться ситуацией и заполучить вещи из коллекции Айлиш, о которых давно мечтали.
«Если вы все отменяете Билли, не выбрасывайте эту вещь, если она у вас есть, я с радостью заберу ее и дам вам 10 долларов и виртуальные обнимашки»
Также одной из причин недовольства фанатов стали лайки певицы. Сначала к публикации в инстаграме, где участников ее фандома называют тупыми, затем к посту с оскорбительным мемом про Луи Томлинсона (бывшего участника One Direction).
«Билли лайкнула пост о ее фандоме с утверждением, что предполагаемые посты (ее молодого человека) были сфабрикованы»
На картинке написано: «Этот фандом такой странный. Зачем люди оттуда идут в чужие комментарии и говорят что‑то такое, в чем особо не разбираются. Иногда вы все выдумываете, а иногда — тупые. Вам всем временами нужно просто заниматься своими делами»
«Билли Айлиш, я любил тебя. Я только что видел пост, который ты лайкнула, о том, что Луи Томлинсон уродлив. И говорила, что твои фанаты тебя смущают. Кроме того, твой парень — расист и педофил. Береги себя, Билли. #billieeilishisoverparty»
На картинке написано: «Когда ты двигаешься — и фильтр из снепчата спадает»
Были и те, кто защищал Айлиш перед озлобленными фанатами.
«(1)Билли никого не квирбейтила, она просто сказала: „Я люблю девочек“, — и она всегда говорит своим поклонникам, что любит их независимо от пола. Это не несет сексуальный подтекст. Почему вы интерпретировали это как квирбейтинг?
(2)Она не притворяется ЛГБТК или кем‑то еще. Раньше она говорила, что она натуралка, но она поддерживает все гендеры»
Однако настоящий скандал разгорелся после того, как в интернете появилось старое видео певицы, где она называет азиатов оскорбительным словом chinks и передразнивает их манеру общения.
«Билли Айлиш расистка! Издевается над азиатами и говорит с акцентом»
«Ладно, квирбейтинг может быть спорным, но где же твое оправдание за оскорбление азиатов и монголоидной расы? Почему ты издеваешься над тем, как говорят азиаты? Где твои чертовы извинения за это? Подойди к микрофону»
«Подожди, дай мне разобраться. Билли Айлиш встречается с 30-летним расистом и гомофобом, она также расистка по отношению к азиатам, говорила, что ее смущают ее поклонники, и квирбейтила после того, как несколько раз доказывала, что она натуралка…»
«Так что насчет фиаско с Билли Айлиш? Многие травмы моей мамы, выросшей в Калифорнии, вызваны оскорбительным словом chinks, а люди говорили ей, чтобы она стирала их белье. Колониализм все еще преследует ее по сей день. Она всегда старается выглядеть более белой. Издеваться над азиатами — это отвратительно»